Marcelo Ebrard felicita a Fondo de Cultura por "mirar al sur", al abrir librerías en América

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard felicitó al Fondo de Cultura Económica (FCE) cuyo director general es el escritor Paco Ignacio Taibo II, por la apertura de cinco librerías de México en varios países de América Latina con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y expresó su satisfacción por "mirar al sur".

El Fondo de Cultura Económica abrió sus puertas con sucursales en Ecuador, Guatemala y Perú, así como próximamente lo va a realizar en Bolivia y Uruguay.

Marcelo Ebrard compartió el tuit del subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. que expresa "Desde el inicio del sexenio del Presidente @lopezobrador_ , el @FCEMexico ha abierto 5 librerías en América Latina con el apoyo de @SRE_mx", y menciona las nuevas librerías que serán inauguradas en los países del sur de América.

Fue cuando, el secretario de Relaciones Exteriores publicó este mensaje con la imagen del Fondo de Cultura Económica: "Felicitaciones al Fondo de Cultura Económica, mirar al sur", agrega.

Este 4 de noviembre, Reyes Zuñiga mostró en redes sociales la nueva libreria del Centro Cultural Fondo de Cultura Económica- Piedra Santa y destaca los 70 años de tradición y presencia que se tiene en la cultura.

Asimismo, muestra la inaguración de la nueva librería en Lima, Perú, llamada “José María Arguedas” en la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Actualmente el Fondo de Cultura Económica tiene presencia en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, España y Estados Unidos.

En su nueva etapa, iniciada en 2019, el Fondo de Cultura Económica dio un giro para modificar la política editorial con el objetivo fundamental de incentivar el acercamiento a los lectores a partir de una significativa reducción de precios y de la ampliación de la oferta editorial.

Se precisa que Vientos del Pueblo es la colección híper popular, con tirajes de 40 mil ejemplares y precios que oscilan entre los nueve y los 20 pesos, con lo cual se intenta captar nuevos lectores y engancharlos a través de temas atractivos debidos a la pluma de grandes escritores, cronistas e historiadores.

En la colección Popular, se explica que se ha dado un cambio profundo mediante la incorporación de géneros y temáticas que buscan cautivar a los lectores con precios en los ejemplares de bolsillo no rebasen los 100 pesos y en el formato mediano no superen los 200 pesos. Ahí hay títulos de ciencia ficción, novela policiaca, historia, fantasía, nuevo periodismo y poesía, entre otros rubros, con el objetivo de acercar sobre todo a los jóvenes que buscan qué leer y a los cuales las políticas de precios y editoriales de la industria no toman en consideración.

En el caso de Breviarios, se busca regresar a su idea original y ampliar el abanico de su temática; en tanto, en la colección Historia se pretende ahora integrar el debate político-social, y en la colección obras de economía se regresó al color naranja en su diseño, como un reconocimiento de la importancia de esta colección fundacional que ha formado a centenares de economistas.

En las colecciones científicas la idea es aportar al conocimiento específico, así como a la divulgación para alcanzar al más amplio público posible, se añade.

La historia del Fondo de Cultura Económica señala en su página oficial que fue fundado por Daniel Cosío Villegas, historiador, sociólogo, ensayista y economista en 1934, con inicialmente tenía la vocación en publicar exclusivamente textos de economía destinados a los estudiantes de educación superior.