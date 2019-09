Marcelo Ebrard minimiza dichos de Trump sobre proteger la frontera

México.- El Canciller Marcelo Ebrard minimizó las declaraciones del Presidente Donald Trump, quien afirmó que estaba utilizando a México para proteger la frontera de Estados Unidos.

"Con respecto a la declaración yo me iría a la declaración oficial que hizo aquí en Naciones Unidas en la inauguración que dijo 'México nos ha mostrado gran respeto y yo en correspondencia les muestro también respeto', eso dijo en la Asamblea General, para mí esa es la versión oficial de Estados Unidos", expuso al ser cuestionado en conferencia de prensa en Nueva York.

Ayer el Mandatario estadounidense dijo que México desplegó a más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional para contener la migración, ante la falta de cooperación de los demócratas a su regreso a Washington procedente de Nueva York donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ebrard señaló que el despliegue tiene que ver con la seguridad y que además los elementos colaboran con tareas migratorias.

Lo que nosotros estamos haciendo en México es una regulación porque México no puede ser un País donde no se cumpla la ley, si no están registrados los migrantes, no podemos protegerlos, indicó.