Marcelo Ebrard presume encuentro con Katya Echazarreta, primera mexicana en viajar al espacio

La joven mexicana formó parte de la tripulación de la misión Space for Humanity, a bordo del New Shepard de Bue Origin, en un vuelo que despegó de Texas y tuvo poco más de 10 minutos de duración, para después aterrizar en un cápsula que descendió en paracaídas.

"Yo escuchaba toda la vida: 'tus sueños son uno en un millón, no deberías seguir con eso, escoge otra cosa', pero mejor yo decidí ser ese uno, así que por favor decidan ser ese uno", dijo la mexicana que radica en Los Ángeles.

Echazarreta relató que muchas veces le dijeron que dejara su sueño de convertirse en astronauta al ser "uno en un millón", pero ella decidió no rendirse, por lo que pidió al pueblo de México que haga lo mismo.

" Mi mensaje para México es que no se rindan . Siempre nos dicen: 'sí se puede, sí se puede', y ahora quiero que vean que sí se pudo, que eso es la parte que sigue después de ese sí se puede", dijo.

En un video sobre su encuentro, el canciller de México compartió el emotivo mensaje que la astronauta mexicana le envió a México desde Los Ángeles, en el cual Katya le pide a los mexicanos que no renuncien a sus sueños y tengan presente que "sí se puede", tomando como ejemplo su caso.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.