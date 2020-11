Marcelo Ebrard: prioridad de política exterior el tráfico de armas

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que una delas prioridades de política exterior es la búsqueda por fortalecer los esfuerzos regionales para atender la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, así como de municiones y explosivos, entre los países del continente americano, al reconocer la grave amenaza que suponen para la paz y la seguridad internacionales. Por ello, anunció que México convoca a la XX reunión del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación u el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA).

En esta próxima reunión, dijo Ebrard que México fungirá como secretario pro tempore del Comité Consultivo de de la CIFTA, por lo que buscará dar seguimiento al Curso de Acción 2018-2022 y a la Declaración de nuestro país, que se aprobaron en la cuarta conferencia de las partes en la Ciudad de México, los días 4 y 5 de abril de 2018.

En el Curso de Acción, explica que los Estados firmantes se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para lograr una mejor instrumentación de la CIFTA en las áreas de marcaje y rastreo de armas de fuego; controles de importación y exportación; controles fronterizos; cooperación e intercambio de información; gestión de arsenales y destrucción del exceso de armas de fuego, municiones y explosivos; así como acciones que fortalezcan las sinergias con la sociedad civil y organizaciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con estos esfuerzos, México reafirma su liderazgo en foros multilaterales para promover acciones a favor del bienestar y de la seguridad regional.

El pasado 19 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores expresó a través de su cuenta oficial de Twitter, que la regularización y control del tráfico de armas hacia México es un tema de suma importancia para el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante el jueves por la tarde, Este el canciller retwitteó un tweet de su jefe de oficina, Fabián Medina, en el cual este último expresaba que el control en el tránsito de armas es "tema prioritario" en la agenda del Presidente de México. Así mismo, el funcionario recalcaba que no desistirían en señalar la importancia de que haya más y mejor cooperación de parte de los Estados Unidos.

Medina adjuntó a su tweet un articulo publicado en el periódico The Washington Post, mismo en el que se mencionaba la pieza clave que es que se busque parar el flujo fraudulento de armas provenientes de la nación norteamericana hacia territorio mexicano.

En el texto titulado The Sniper rifles flowing to mexican cartels show a decade of U.S failure, se trata de un reportaje del periodista Kevin Sieff en el que se revala a los ciudadanos estadounidenses y a los mexicanos la realidad detrás del trafico ilegal de armas, misma que impacta contra ambas naciones.

Pero a pesar de ser un conflicto bastante antiguo, parece ser que con los años la problemática sigue aumentando, muestra de ello son las fotografías y videos que circulan en redes sociales donde elementos del crimen organizado se pasean con armas provenientes de la nación norteamericana.

Fabián Medina compartió algunos datos relacionados y derivados de tales actos inconstitucionales en el territorio mexicano, tales como que en México el año pasado, 2019, los homicidios fueron la primer causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años de edad, de 25 a 34 y de 35 a 44, de las cuales la mayoría fueron perpetuados con armas de fuego, esto de acuerdo con datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En este sentido, Fabián Medina detalló que "el 70% de las armas que ingresan ilegalmente a Bandera de México provienen de Estados Unidos. El 41% ingresa por Texas, el 19 % por California y el 15 % por Arizona.