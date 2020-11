Marcelo Ebrard propondrá a la ONU crear asamblea para reactivar economía

Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que el gobierno de México planteara a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crear una asamblea enfocada a la reactivación económica. Mediante este organismo se buscará que los países ricos asuman “su responsabilidad” que beneficie a todas las regiones afectadas por la desigualdad y la crisis mundial propiciada por la pandemia de Covid-19.

Tales aseveraciones fueron hechas por el canciller mexicano durante su participación en el seminario de Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la era Pospandémica, organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mismo evento externo sus felicitaciones al nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce.

En el encuentro digital, Marcelo Ebrard destacó el trabajo del gobierno boliviano para reducir los índices de pobreza extrema en la nación. “En toda América Latina en lo que va del siglo 21 nadie ha podido igualar a Bolivia en sus resultados sociales; redujeron la pobreza en una proporción de más de la mitad de los que en el año 2006 estaban en pobreza extrema”.

Por su parte, el recién electo presidente Luis Arce difiere del canciller al declarar que Bolivia endeudó, mientras la población se empobreció en el año que duró el mandato de Jeanine Áñez. A esto se suma el impacto económico que tendrá la pandemia a nivel mundial En este rublo, el canciller mexicano coincidió en que muchos países sentirán los estragos económicos propiciados por la pandemia, en especial los que tienen mayor concentración de pobreza.

“Una vez que superemos esta pandemia estamos planteando incluso una asamblea especial de las Naciones Unidas para que los países más ricos asuman una corresponsabilidad con los demás, para poder garantizar una reactivación económica y sobre todo el bienestar, porque la pandemia nos va a dejar como tú bien dijiste un aumento en la desigualdad y una regresión en muchos sentidos de lo que habíamos avanzado en América latina y en muchas partes del mundo”, declaró Ebrard.

“Las respuestas que hemos visto hasta ahora de los países que tienen más recursos económicos están pensadas para su mercado, para su sociedad, pero no hemos visto una respuesta suficiente para los demás; si no hay una recuperación en la que participamos todos no se va a poder lograr el objetivo de recuperar el bienestar o ampliar el bienestar”, añadió.

Ebrard explicó al igual que se acordó democratizar el acceso a las vacunas a países ricos y pobres, mediante el dialogo, se puede hacer lo mismo con el tema económico.