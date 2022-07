Marcelo Ebrard queda exento de queja de INE por proselitismo de Morena

México.- Al no haber acudido a la asamblea de Morena en Coahuila, el Canciller Marcelo Ebrard no está sujeto a la prohibición expresa de organizar o participar en actos proselitistas en los que se hable sobre los procesos electorales del 2023 y 2024.

De acuerdo con Reforma, tampoco lo está el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, la Comisión de Quejas del INE exhortó a todos los servidores públicos, a nivel federal, estatal o municipal, y a los dirigentes de todos los partidos no adelantarse a los tiempos electorales.

Dicho órgano electoral resolvió el acatamiento del Tribunal Electoral del lunes, sobre revisar y justificar las medidas cautelares contra aquellas personas que no estaban en la denuncia del PRD o no acudieron a la asamblea de Coahuila el 26 de junio.

La Sala Superior envió al INE una lista de 24 personas, entre ellas Ebrard y el Presidente, por lo que la Comisión determinó que de éstas, únicamente a nueve le será aplicada la medida.

Estas son la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California; Carlos Merino, Gobernador de Tabasco; Mara Lezama, Gobernadora electa de Quintana Roo; Américo Villarreal, Gobernador electo de Tamaulipas; Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados; diputada Andrea Chávez; Mario Llergo, diputado y representante de Morena ante el INE; y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez.

Entre las 15 que no aplicará la restricción están Marcelo Ebrard y el Presidente.

La medida cautelar se mantiene contra la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum; el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el senador Ricardo Monreal; el coordinador de diputados Ignacio Mier; la diputada federal Aleida Alavez; la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y el líder del partido Mario Delgado.

A estos morenistas se unan otros 16 que la Comisión de Quejas extendió la medida el martes: Zoé Robledo, el director del IMSS; senador Armando Guadiana; diputado Hamlet García; Jonathan Ávalos Rodríguez, Alcalde de Francisco I. Madero, Coahuila; Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora; y Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit.

Así como Ramón Menchaca, Gobernador electo de Hidalgo; Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación; Rabindranath Salazar Solorio, coordinador general de Política y Gobierno de la República; y Reyes Flores Hurtado, delgado estatal de Programas para el Desarrollo de Coahuila.

Además de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, quien también aspira a la candidatura a la Gubernatura de Coahuila.

También integrantes del partido, como son Diego del Bosque, dirigente de Morena Coahuila; Eloísa Vivanco, presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; Tanech Sánchez, integrante del CEN y delegado en esa entidad; Rafael Barajas, titular del Instituto Nacional de Formación Política y José Alejandro Peña, encargado de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Es decir, estos 32 morenistas deberán "abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales".

Las medidas serán mientras la Sala Especializada del Tribunal resuelve el fondo de las quejas.

Durante la sesión de la Comisión, los consejeros afirmaron que la resolución de la Sala Superior es inatacable, y aplica para todos los partidos, no sólo para Morena.

"Que los funcionarios se dediquen a hacer su trabajo, y que no haya actos proselitistas adelantados. El Tribunal ha dicho que confirma las razones y motivos de esta Comisión y ha dado claridad, para los quejosos, pero para el conjunto de los actores políticos que van a participar en la elección del 2023 y 2024, en el sentido de que no conviene adelantar actos proselitistas, que no es correcto y vulnera la norma, y celebro que nos dé luz a todos.

Te recomendamos leer:

AMLO no descarta unir al gobernador perredista Carlos Joaquín González a su gobierno

Con “Uy qué miedo” de Chico Che, responde AMLO a solicitud de USA para aclara política energética

¡Es una vil calumnia! Emplaza AMLO a Loret de Mola a presentar pruebas sobre entrega de recursos a frontera

"¿Se van atender las medidas cautelares? Yo digo que es una obligación atender las sentencias de una autoridad jurisdiccional, esta sentencia es definitiva ni inatacable, no puede ser recurrida ante la SCJN", afirmó el consejero Ciro Murayama.

Mientras que la consejera Claudia Zavala aseguró que esta sentencia da claridad sobre cómo deben actuar todos los líderes de los partidos y los funcionarios, pero también para quienes aspiran a un cargo de elección popular en el 2023 y 2024.