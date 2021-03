Marcelo Ebrard reprocha lentitud de la ONU en distribución de vacunas

México.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón reprochó que Organización de las Naciones Unidas aún no sea capaz de realizar una distribución equitatitiva de vacunas contra el Covid-19 en el mundo.

"Urgimos a Covax para que vaya más aprisa" declaró el canciller de México frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Bolivia Luis Arce Catacora.

Cabe señalar que Covax es el nombre que recibe el mecanismo creado por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de mediar la compra y distribución de vacunas covid, para que todos los países asociados puedan acceder al medicamento contra la pandemia.

"Ha señalado el señor presidente aquí que hay 67 países del mundo que no tienen una sola vacuna, hay 10 países del mundo que tienen más del 70 por ciento de las vacunas y que eso no es justo, y que si en esta hora que estamos enfrentando la pandemia en la que sólo podemos salir adelante, si todos tenemos acceso, si en esta hora las instituciones multinacionales no son capaces de garantizarlo, pues entonces ¿en cuál? Es ahora que hay que hacerlo, pero, en fin" recriminó el titular de la Secretaría de Relacionees Exteriores frente a dos mandatarios nacionales.

Marcelo Ebrard exige a la ONU moderar acaparamiento de vacunas Covid-19

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), exigió sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, poner orden en la distribución de las vacunas contra la Covid-19, ante el acaparamiento que pueda existir de los países más desarrollados.

El canciller de México, pidió ante el organismo internacional acelerar el acceso a las vacunas vía el mecanismo Covax y reducir el acaparamiento evidente que estamos enfrentando toda la comunidad internacional”.

Marcelo Ebrard hizo esta petición, luego de casi un año que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hiciera el mismo planteamiento para evitar que los países más pobres tuvieran pronto acceso a las vacunas contra el coronavirus.