Margarita Zavala se lanza contra López-Gatell y Morena por dichos sobre consultorios de farmacias

México.- La diputada del PAN, Margarita Zavala, se lanzó contra Hugo López-Gatell y Morena por los dichos del subsecretario de Salud sobre los consultorios de las farmacias, a los que consideró "un gran engaño" que pone en riesgo la salud de los mexicanos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Margarita Zavala respondió a López-Gatell y salió en defensa de los consultorios de las farmacias, advirtiendo que cerrarlos afectaría principalmente a "la clase media y los más pobres".

Además, arremetió contra Morena por su intención de cerrar esos consultorios eventualmente, pues acusó que también eliminaron el seguro popular y desmantelaron el sistema de salud pública del país para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), impulsado por el gobierno de AMLO.

"No les bastó con destruir el seguro popular, ni con el desmantelamiento del sistema de salud en México; ahora Morena quiere cerrar los consultorios de las farmacias. Es una más de sus crueles medidas contra la clase media y los mas pobres de México", escribió la esposa del expresidente Felipe Calderón.

Margarita Zavala se lanzó contra Morena y López-Gatell por los dichos contra los consultorios de farmacias. Imagen: Twitter

¿Qué dijo López-Gatell sobre los consultorios de farmacias?

Las declaraciones de Margarita Zavala fueron en respuesta a lo que el subsecretario de Salud dijo durante La Mañanera de AMLO del martes de 16 de agosto, donde advirtió que los consultorios médicos de las farmacias son "un gran engaño" y ponen en riesgo la salud de las personas.

Cuestionado sobre el tema, Hugo López-Gatell acusó que este tipo de establecimientos pertenecen a empresas cuyo principal objetivo es la venta masiva de medicamentos, por lo que consideró que lo mejor sería que desaparecieran.

"En realidad es un gran engaño, los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia", advirtió el subsecretario de Salud.

Explicó que alguien con padecimientos como diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas o cardíacas, no podría ser atendido en un consultorio de farmacia e incluso "podrían poner en peligro su salud y su vida".

López-Gatell también criticó las condiciones laborales de los médicos que trabajan en farmacias, ya que asegura que no cuentan con prestaciones, no generan antigüedad y son presionados para actuar como agentes de ventas de medicamentos. "Ese es el interés principal, no es dar consulta, no es resolver problemas de salud", añadió.

Te recomendamos leer:

Sin embargo, reconoció que no es posible cerrar este tipo de consultorios de forma inmediata, ya que actualmente no hay una oferta suficiente de médicos y centros de salud pública en el país: "No podemos cancelarlas de tajo, lo deseable es que no existan".

Por ello, el funcionario adelantó que habrá una "fase de transición" que buscará cubrir las necesidades de la población con el nuevo sistema de salud pública impulsado por el gobierno de AMLO.