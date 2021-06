Mariana Rodríguez se burla del inglés "británico" de Samuel García

Monterrey.- La influencer Mariana Rodríguez se burló de su esposo Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por su intento de hablar inglés "británico".

Fue a través de Instagram donde Samuel García compartió el lunes una historia en la que quiso presumir a sus seguidores su acento británico del inglés, mientras viajaba en auto con Mariana Rodríguez rumbo a Washington, Estados Unidos, para reunirse con congresistas.

Yes, indeed, of course... The visit it's gonna be in inglés, in british accent, which is better than yours", dijo el próximo gobernador de Nuevo León.