Marina Vitela acusa que hay una guerra sucia de millones de dólares en su contra

Durango.- La candidata a la gubernatura de Durango por la coalición "Juntos Hacemos Historia", Marina Vitela Rodríguez, aseguró que existe una gran campaña en la que se invierten millones de dólares para hacer una guerra sucia en su contra y descalificar su trabajo.

Acompañada del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que existe en la región de La Laguna una gran desesperación en esta campaña electoral y acusó que se han registrado amenazas a la ciudadanía, "aquí en La Laguna saben lo que sucede, donde la gente no puede decir nada porque van hasta sus hogares a amenazarlos, en donde hoy, quien conteste una red social, y quien diga en las redes sociales algo de un personaje que encabeza hoy acá en Gómez Palacio, van hasta su casa a amenazarlos", dijo.

Asimismo, mencionó que hoy amanecieron con la noticia de un "levantón", lo cual, dijo que es algo que no debe estar ocurriendo, pues se trata del hermano de un empresario que salió a declarar que no tenía nada que ver con ella ni su familia y ayer se llevaron a su hermano.

Por su parte, Mario Delgado señaló que tras enterarse de estas situaciones que se viven en Durango, decidió acudir personalmente para brindar su respaldo a Marina Vitela ante los ataques que había mencionado, pues afirmó que estos son producto de la consolidación de la coalición "Juntos Hacemos Historia" rumbo a la jornada electoral, lo cual ha traído desesperación a los adversarios de la candidata.

"De ahí la desesperación de nuestros adversarios que no tienen escrúpulos, que no tienen límites, ya los conocemos porque además ahora son públicos los audios de los millones de dólares que pagan para orquestar esta guerra sucia, estas campañas de desprestigio que nosotros condenamos, saben que están derrotados moralmente y electoralmente, no les queda otra más que la mentira, más que la calumnia, más que las amenazas", expresó.