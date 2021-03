Marina, de escaramuza a candidata a la gubernatura de Baja California

Baja California.- Montar a caballo, jugar con su hija y cantar en el karaoke son algunos de los pasatiempos favoritos de Marina del Pilar Ávila Olmeda, la mujer que este año busca con Morena ser la gobernadora de Baja California.

En entrevista para Debate, la candidata del partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió algunas de sus aficiones y pasatiempos favoritos, así como parte de su vida familiar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La primera alcaldesa de Mexicali es amante de los caballos y desde su juventud buscó acercarse a ese mundo de la fiesta charra hasta llegar a ser escaramuza. Al preguntarle cuáles son sus pasatiempos favoritos, también admitió cantar en la regadera.

Leer más: El mayor éxito es contar con el cariño de la gente: Marina del Pilar

“Sabes que me encanta montar, me fascina montar, es algo de lo que más disfruto en mi vida, me desconecto completamente, yo fui escaramuza de joven algunos años y sin duda los caballos son mi pasión. Me encanta jugar con mi hija, compartir con mi familia, mi esposo, mis papás, el karaoke también me gusta mucho, de repente echarme algunas cancioncitas y pues eso básicamente son mis pasatiempos”, contó.

Una mujer de familia

A sus 35 años de edad, Marina del Pilar es madre de familia. Su hija, de apenas 7 años, es su principal motor y con quien más disfruta pasar su tiempo libre.

La candidata de Morena dijo ser una mujer de familia, pues realmente disfruta estar en casa rodeada de sus seres queridos.

Además, se dijo felizmente casada con su compañero de vida, quien la apoya y respalda en todas sus decisiones y sueños.

Leer más: Pandillas y narcomenudeo, los problemas en BC: Marina del Pilar

“Sí, por supuesto, soy una mujer de familia, mi hija es lo más importante en mi vida, mis padres, vengo de una familia muy unida. Mi esposo, un gran compañero, me apoya en todas mis decisiones y está ahí siempre en mi primera y última reunión del día, le digo yo”, compartió.