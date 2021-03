Marina del Pilar Ávila se registra como candidata de Morena a la gubernatura de Baja California

Morena, en coalición con el PVEM y el PT, registraron a Marina del Pilar Ávila Olmeda ante el Instituto Electoral como la candidata a la gubernatura en Baja California.

Marina del Pilar Ávila representará a la alianza entre los tres partidos políticos en la contienda electoral del próximo 6 de junio, buscando la gubernatura del estado de Baja California.

La alcaldesa con licencia de Mexicali había sido designada por la alianza para contender por la gubernatura, enfrentándose a otros candidatos, como Lupita Jones al frente del PAN-PRI-PRD, a Jorge Hank Rhon del PES, y Alejandro Miungaray, por el Movimiento Ciudadano.

Tras entregar sus documentos a los consejeros electorales del IEEBC, Ávila Olmeda señaló estar lista para iniciar el proceso electoral y obtener la silla del ejecutivo estatal.

“Estoy lista, estoy preparada para encabezar un gobierno honesto, un gobierno cercano e incluyente y plural”.

La candidata dijo sentir seguridad en el IEEBC para el proceso electoral a ocurrir el 6 de junio, a la vez que destacó que en la alianza Morena-PVEM-PT, “todas y todos, siempre y cuando tengamos claro tres principios básicos que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Al registro ante el Instituto Electoral acudieron también el senador de Morena, Ricardo Velázquez; la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón; y el dirigente estatal de Morena, Ismael Burgueño.

“Siempre he dicho, la Cuarta Transformación la construimos unidos y hoy no me queda duda de ello”, escribió Ávila Olmeda en redes sociales tras presidir el evento de su registro como candidata en Baja California por Morena.