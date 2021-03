Marina del Pilar, víctima de misoginia y violencia de género en su paso por la política

Baja California.- Ser mujer y participar en política no es cosa fácil. Las mujeres se enfrentan a una violencia política de género y eso les hace el camino más complicado, compartió en entrevista para Debate, Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata de Morena a la gubernatura de Baja California.

Además de ser mujer, los opositores la han criticado y puesto en duda sus capacidades y experiencia por su edad, pues Marina apenas cuenta con 35 años de edad, por lo que la aspirante a la gubernatura destacó que ocupar un cargo popular no es un tema de edad, sino de corazón, de voluntad y de ganas de transformar a su estado de manera honesta e íntegra.

Eso es lo que los bajacalifornianos notaron en mí, lo que ven es lo que hay.

Y es que en este proceso electoral 2021, el partido Morena eligió a sus candidatos a ocupar los puestos de elección popular por medio de encuestas ciudadanas, es decir, la gente los eligió. Para Marina del Pilar Ávila Olmeda esto significa que el proceso es muy legítimo e íntegro, pues fueron los propios bajacalifornianos quienes eligieron a quien querían que los representara.

“Yo, la verdad, fui de las últimas aspirantes en decir ‘sí voy’, evidentemente veíamos encuestas nacionales que se estaban publicando, encuestas serias en las que en todas aparecíamos en primer lugar y en las que no, aparecíamos en empate técnico, pero en primer lugar, siempre estuvimos, la verdad, en muy buena posición”, comentó la candidata.

Aspirante sin distracciones

De acuerdo con Marina del Pilar nunca se distrajo en temas electorales, ya que como alcaldesa de Mexicali, su prioridad fue atender la problemática traída por la covid-19 con la pandemia.

“Nos concentramos en atender las problemáticas de Mexicali, atender el covid, atender lo que nos toca como presidentes municipales. Estamos en frontera con el estado de California, el Valle Imperial, y la verdad es que Mexicali se vio en los primeros lugares en contagios de covid-19 y en ese sentido, pues yo nunca me distraje en otro tipo de temas”, afirmó.

Esta forma de trabajar, supone Marina, es lo que vieron los ciudadanos bajacalifornianos, una alcaldesa comprometida con su gente, preocupada por atender lo verdaderamente importante que otros temas político-electorales.

De ahí que cuando decidió participar en la encuesta, se registró al proceso, pero jamás salió a buscar el voto a otros municipios y continuó trabajando desde Mexicali, compartió.

“Estuvimos trabajando desde ahí, estuvimos haciendo lo que nos correspondía y para mí, la verdad, es que es un honor, nos honra, nos congratula que los bajacalifornianos hayan elegido, primeramente, a una mujer joven, porque sí soy joven y muchas veces esa ha sido la circunstancia por la cual nuestros adversarios opositores, pues más nos tratan de golpear, porque piensan que porque tengo 35 años pues no tenemos derecho a aspirar a una gubernatura cuando están muy equivocados”, contó.

Víctima de violencia de género

Lamentablemente, la candidata compartió que ha sido víctima de misoginia y violencia de género.

“Claro que sí hemos sido víctimas de violencia de género, de misoginia. En la campaña a la alcaldía fui señalada por mi imagen física, hasta mi sonrisa fue tema de debate, temas que realmente no son importantes para una candidatura, para el ejercicio y el desempeño del servicio público”, destacó.

Incluso, sufrió de señalamientos en los cuales se ha involucrado a su hija de apenas 7 años de edad, así como de su vida privada.

“No han tenido escrúpulos, no han escatimado en meterse con mi vida privada, y, bueno, creo que, en esa parte, pues sí, sí hemos sido víctimas. Sin embargo, pues nosotros siempre hemos seguido adelante, yo no me voy a enfrascar en este tipo de señalamientos vacíos, baratos, mezquinos, y el trabajo es lo que habla y el apoyo de los ciudadanos, pues ha estado con nosotros”, afirmó.