Mario Delgado acusa a Silvano Aureoles de intimidar a candidatos de Morena

Michoacán-El presidente nacional de Morena, Mario Delgado señaló al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles de amenazar e intimidar, a través de mensajes de texto a los candidatos del partido

Así lo denunció tras refrendar su respaldo al candidato del partido por la gubernatura del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, quién también denunció "que varios morenistas han sido víctimas de amenazas", supuestamente ordenadas por el gobernador Silvano Aureoles.

"Ante el fracaso de su estrategia y ante la desesperación, el gobernador de Michoacán está recurriendo a la intimidación a través de mensajes violentos en contra de nuestros candidatos, de liderazgo y de la gente que simpatiza con Morena", declaró Mario Delgado.

Asimismo anunció que acudiría a hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), ya que aseguró que lo que está haciendo Aureoles es un delito.

Recordó que al igual que en esta ocasión, esta no es la primera vez que un mandatario trata de intimidar a algún candidato, como sucedió con la "compañera diputada del PT, Mary Carmen Bernal Martínez, para evitar que votará a favor del desafuero del gobernador de Tamaulipas".

Tras ello, solicitó al gobernador abandonar su intento de "meter mano en el proceso" y deja que la gente decida.

"Le pedimos a quienes están sufriendo de intimidaciones que denuncien y no normalicen la violencia, porque ésta no es parte de la lucha electoral, es un delito. Las amenazas no son más que actos de esperados de quienes saben que van a perder en las urnas", aseguró.