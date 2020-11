Mario Delgado da a conocer que Morena tratará alianzas con PT y PVEM para elecciones 2021

México.- Para la próximas elecciones de 2021 Morena buscara alianzas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así lo dio a conocer el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista, Mario Delgado.

Lo anterior para reforzar y enfrentar el proceso electoral y con la intención de esclarecer posibles alianzas en los estados de Guerrero,San Luis Potosí y Nuevo León, las cuales serán ratificadas por el Consejo Nacional de Morena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a un comunicado de prensa, en la primera reunión del CEN morenista Mario Delgado reiteró su compromiso de abonar a la unidad del partido. Dijo tener la disposición y apertura a trabajar en equipo, apegado a los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar.

Asumamos el momento histórico que estamos viviendo, démosle al pueblo de México la dirigencia que merece y con altura de miras comprometámonos a hacer todo lo necesario para que a Morena le vaya muy bien en las elecciones del 2021. Ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados y consolidemos la Cuarta Transformación, convocó al CEN.





Cabe mencionar que el 20 de noviembre del presente año se llevará a cabo el relanzamiento del periódico Regeneración con la intención de mantener cercanía con los simpatizantes y con la militancia de Morena.