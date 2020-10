Mario Delgado: dirigencia de Ramírez Cuéllar busca "tirar" encuesta de Morena

Ciudad de México.-Mario Delgado Carrillo, calificó como grave que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se pretenda dejar sin efectos el proceso de encuesta abierta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, pues advirtió que está en juego la credibilidad del propio tribunal cuando se tiene en camino el proceso electoral del 2021.

Asimismo, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) realizó de nueva cuenta la validación de la candidatura de Delgado a la presidencia de Morena y reiteró que si cumple con los requisitos.

Y sostiene que la actual dirigencia de Morena que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar es la que ha estado interponiendo recursos con el objeto de tirar el proceso de la encuesta que está en marcha y agregó "la opinión sobre esta dirigencia ya lo dijo el Presidente, “Mucho pueblo para tan poco dirigente”, agrega.

Al respecto, el aspirante a la dirigencia de Morena, señaló que el Tribunal Electoral tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, sin embargo, destacó que con esta decisión está sembrando dudas, pese “a la ratificaron de la convocatoria del INE que ellos mismos realizaron en sus términos”.

Apuntó que el proyecto de sentencia que se propone en el TEPJF, respecto a la dirigencia de Morena “es contradictorio porque hay cosas que ya habían sido juzgadas, independientemente del daño a nuestro movimiento, preocupa la credibilidad de la institución”.

La semana pasada ellos ratificaron la convocatoria del INE en sus términos, ellos mismos en su última sesión y una semana después parece que ya no gustó, no sé qué vieron en esta semana que no habían visto durante todo el proceso, expresó.