Mario Delgado es un "muñeco morboso y aspirante a Pinochet": Porfirio Muñoz Ledo

Ciudad de México.- Tras ser rechazada "a la mala" su candidatura para la reelección de diputado plurinominal, Porfirio Muñoz Ledo, llamó “mentiroso” así como “muñeco morboso” al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados arguemntó que fue el funcionario de Morena quien dijo que no se registró y por tanto no fue considerada su reelección.

Muñoz Ledo, de 87 años, publicó el oficio en donde solicitó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ser considerado en la reelección de candidato externo plurinominal pero fue rechazado.

Me eliminaron porque me consideran -antes lo hacían con AMLO- un peligro para México. Como me tratan, serán tratados. Exijo respetuosamente al titiritero mayor que le corte los hilos y las pruebas al muñeco morboso, destacó.

Porfirio Muñoz Ledo

También escribió que “miente otra vez Mario Delgado. Pinocho aspirante a Pinochet y brazo armado de la dedocracia. Me descartaron a la mala de la reelección de Diputados, arguyendo que no me registré, como otros dignos militantes de base”, señaló.

Señaló que es “falso, conociendo sus trapacerías lo solicite en tiempo por las vías digitales, materiales y públicas. Guardo las pruebas. En cambio, mintieron allegados impresentables y personajes indefinidos sin registro alguno".