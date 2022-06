Mario Delgado externa su apoyo a Alejandro Moreno; asegura que debe quedarse en la dirigencia del PRI

México.- El dirigente nacional del partido Morena, Mario Delgado Carrillo, se mostró "solidario" con el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, asegurando que el también diputado federal no debe abandonar la dirigencia del tricolor.

Desde hace semanas, grupos al interior del Revolucionario Institucional han instando al CEN de dicho partido político a quitar del cargo de Moreno Cárdenas, ello, primero, tras los audios filtrados por la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, que lo vinculan con diversos delitos, y, después, luego de que el PRI perdiera las gubernaturas los estados de Oaxaca e Hidalgo en las pasadas elecciones del 5 de junio de este año.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Mario Delgado se permitió externar su opinión a los "machuchones" del tricolor respecto a la salida o no de Alejandro Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional.

En este sentido, Delgado de pronunció a favor de la permanencia del exgobernador de Campeche en el CEN priista, ello al asegurar que ha hecho posible que el proyecto de la Cuarta Transformación crezca al unirse con el Partido Acción Nacional (PAN).

Mario Delgado muestra su "apoyo" al dirigente de PRI/Fuente: Twitter @mario_delgado

"Con todo respeto y sin ánimo de andar de metiche, me permito dar mi humilde opinión a los machuchones del PRI: @alitomorenoc debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con @MarkoCortez y la derecha. #FuerzaAlito", escribió el exlegislador morenista en sus redes sociales a modo de burla.

Alejandro Moreno reafirma que se quedará en la dirigencia hasta 2023

Este martes, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo un encuentro con exlíderes nacionales del tricolor, tras el cual el legislador hizo hincapié en que la militancia de dicha fuerza política lo eligió para dicho cargo por un período de 4 años.

"Lo que se hizo en los planteamientos fue la reflexión y el análisis de ir o no, de continuar en la dirigencia nacional del partido, el señalamiento (...) lo que dijimos nosotros es que fuimos electos para un periodo de cuatros años, a mí no me puso un Presidente de la República, sino la militancia", sentenció sobre el acuerdo al que se llegó para que permanezca en el puesto hasta el 19 de agosto de 2023.