Mario Delgado gasta 16 mil pesos por chequeo en hospital de lujo

Ciudad de México.-El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado fue sorprendido cuando acudió a realizarse un chequeo médico en un hospital de lujo, uno de los más caros del país y pagó 16 mil pesos, situación que ha sido mostrada en redes sociales para cuestionar por qué no acudió a someterse al mismo procedimiento en el ISSSTE o en el Insabi.

Los usuarios de las redes sociales le preguntan al legislador que fue captado el pasado lunes 20 de enero en el Hospital ABC de Santa Fe en la Ciudad de México, si como diputado federal ha sido uno de los defensores e impulsores del Instituto de Salud para el Bienestar y que sucede al no acudir a las instalaciones en donde se prestan los servicios de salud similares.

Por su parte, el morenista confirmó que efectivamente es cierto que acudió a realizarse un chequeo médico en ese hospital privada y que lo realiza cada año.

Ante los medios de comunicación, dijo que "estuve toda la mañana el lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos", agregó.

Argumentó que no había acudido a una clínica del ISSSTE, porque comentó que "no fui a atenderme algo en particular".

Los reporteros le comentaron a Delgado que también en el ISSSTE se hacen chequeos médicos y simplemente se concretó a expresar: "no sabía".

Es importante mencionar que esta institución de salud proporciona el servicio de chequeo completo a a través de un examen completo denominado Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA).

De acuerdo a la promoción que realiza el Gobierno de México explica que es un chequeo médico que incluye exámenes de sangre y orina, detección de cáncer de mama y cervicouterino, antígeno prostático, densitometría ósea, prueba de VIH y examen de vista entre otros, como parte de los programas de medicina preventiva.