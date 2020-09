Mario Delgado ordena auditoría a 444 mdp que recibió Morena en la Cámara de Diputados

Ciudad de México.-Una auditoría a los recursos que recibió el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados fue ordenada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado, que de acuerdo a lo revelado será a la cantidad de 444 millones de pesos lo que le correspondió a los morenistas en la 64 legislatura, del periodo de septiembre de 2018 a diciembre de 2019.

Lo anterior fue señalado en un encuentro con los medios de comunicación en Acapulco, Guerrero y adelantó que este viernes quedará cubierto el trámite de envío de la solicitud de auditoría al contralor interno de la Cámara de Diputados, que se le pide realizar una revisión del presente ejercicio fiscal y que cada recurso del presupuesto que se ha utilizado por los legisladores morenistas.

Lo anterior se desprende de una petición realizada por 29 diputados que solicitaron una transparencia en el dinero asignado a esta bancada, y a la que consideró que solamente se trata de una jugada dirigida en su contra y no un acto de rendición de cuentas.

La auditoría a los 444 millones de pesos que esta a cargo de la coordinación de la bancada de Morena y que él es responsable, manifiesta que posiblemente se trate de que algunos legisladores no tienen simpatías hacia si persona en estos momentos que se encuentra la carrera a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional y que él busca la presidencia de este partido político.

El diputado morenista Mario Delgado ordenó una auditoría a los recursos asignados a su bancada de la 64 legislatura. | Especial

En este sentido, "no debe mezclarse la parte del partido con nuestro trabajo parlamentario", agregó durante la conferencia de prensa. Delgado consideró que la mayoría de legisladores morenistas desconocen el documento y solamente es un grupo de Morena en esta legislatura que está mezclando una parte del partido y la otra que corresponde al trabajo parlamentario.

Entre sus comentarios hizo un llamado a los integrantes de la bancada de Morena a cuidar el prestigio de este partido político y de su bancada en la Cámara de Diputados, ante las inconformidades que han externado y que los lleven a solicitar una revisión sobre el destino de los recursos asignados a esta bancada de la Cuarta Transformación (4T).

Asimismo, reiteró su llamado al respeto para no caer en prácticas de otros partidos, pues en Morena se debe cuidar el prestigio y la unidad, piezas claves del movimiento, así como seguir apegándose a los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Ya hay que cerrar el capítulo de los ataques, de los jaloneos, de los pleitos; a partir de ahora tenemos que establecer una tregua entre nosotros, dejar atrás los pleitos, las descalificaciones porque tenemos que hacernos responsables de Morena, de cuidar a nuestro movimiento porque la gente quiere mucho a nuestro movimiento y tenemos que buscar la unidad, escucharnos, respetarnos, dialogar de manera honesta, darle a cada quien su lugar y no movernos desde miedo, no movernos desde el odio, expresó.

Por su parte, Donají Alba Arroyo, aspirante a la secretaría general de Morena, aseguró que tanto ella como Mario Delgado son los aspirantes del consenso, al contar con la capacidad de diálogo y de construcción entre los morenistas quienes confían plenamente en su capacidad y profesionalismo.