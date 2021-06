Mario Delgado plantea reestructurar Morena tras elecciones del 6 de junio

Ciudad de México.- Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, anunció que convocará al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a una reunión para presentar junto al Instituto Nacional de Formación Política un plan estratégico encaminado a la reorganización interna del partido. Además, adelantó que se va a trabajar en el programa de formación para militantes y cualquier persona que represente al partido en los gobiernos de la cuarta transformación.

“El proyecto de Morena no solo es electoral sino que busca la regeneración de la vida púbica del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; por ello, vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política”, señaló Delgado.

A través de un comunicado, el actual presidente de Morena informó que el parido analiza los resultados electorales del 2018 y 2021 para crear un plan de trabajo que les permita ofrecer una alternativa viable para el desarrollo de México.

“Sería un gran error pensar que todo está ganado, aún tenemos un camino que recorrer para institucionalizar al movimiento con reglas claras y con mecanismos para dirimir conflictos. Morena debe tener la capacidad de seguir agrupando a las mayorías, debemos tener una organización profesional para la competencia electoral”, sostuvo.

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional también adelantó que el partido dará seguimiento prioritario a los juicios de actores políticos, la revocación de mandato y la selección de los candidatos a las seis gubernaturas que se disputaran el junio del 2022.

Así mismo, Delgado afirmó que buscará un acercamiento entre la dirigencia nacional y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México para trabajar de forma conjunta y garantizar la transparencia de la cuarta transformación en la capital.

