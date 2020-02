Mario Delgado rechaza propuesta de pena de muerte a feminicidas

Ciudad de México.-El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, se deslindó de la propuesta de legisladores de su bancada, conocidos como "kiwis", sobre aplicar pena de muerte en tres delitos: violación cuando el agresor asesine a su víctima y en casos de feminicidios y homicidios dolosos contra menores de edad.

La iniciativa, presentada este martes por la bancada del PVEM, está firmada también por los diputados que "prestó" el Verde Ecologista a Morena para que esta fracción lograra la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe.

En la Cámara de Diputados a esos legisladores les llaman "kiwis", por ser "morenos" por fuera y "verdes" por dentro.

Delgado afirmó que en su fracción se respeta el derecho de iniciativa de todos los diputados y los grupos parlamentarios.

"Esa es una propuesta del Partido Verde; yo desde mi punto de vista no comparto la propuesta del Partido Verde. Entiendo lo sensible que es un homicidio contra un menor de edad, un feminicidio contra una menor de edad, lo doloroso que es, pero yo no estoy seguro que poner pena de muerte a estos delitos vaya contribuir a erradicarlos o a disminuirlos", dijo el morenista.

Cuestionado sobre la firma de los cinco diputados de Morena en apoyo a la iniciativa para reconocer la pena de muerte, el coordinador remarcó que es libre la posición que los legisladores tomen sobre diversos temas.

"No hay línea en Morena, siempre hacemos el razonamiento qué es lo mejor para nuestro país y en ese sentido se deciden las votaciones.

"Por lo pronto, ustedes saben cómo se van determinando las prioridades en la agenda legislativa. Y las prioridades en la agenda legislativa ya se determinaron y se hicieron públicas desde inicios de este periodo, a principios de febrero", expuso.

Afirmó que en su bancada se decidirá libremente, conforme a la conciencia de cada legislador y lo que se considera lo mejor para el país.