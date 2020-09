Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, confirma contagio de Covid-19

Quinatana Roo.- El exgobernador del estado de Quintana Roo, Mario Villanueva, que se encuentra en arresto domiciliario, confirmó que dio positivo a Covid-19 luego de presentar síntomas de la enfermedad respiratoria y realizarse la prueba.

Mario Villanueva había obtenido la prisión domiciliaria desde junio de este año por el riesgo que implicaba para su delicado estado de salud permanecer en la cárcel junto al resto de los reos.

Sin embargo, hoy, en entrevista para Ciro Gómez Leyva, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva explicó que tener Covid-19 en su condición es difícil debido a las enfermedades pulmonares que presentaba con anterioridad y que lo habían debilitado.

En este sentido, el exmandatario estatal pidió una tomografía para saber en qué estado se encuentran sus pulmones.

Para continuar el procedimiento, los neumólogos piden una tomografía. Desde ayer pedimos al responsable de la Guardia Nacional y no me han movido (…) que había qué pedírselo al magistrado. Se olvidan de que la resolución dice que me pueden trasladar por una emergencia médica”, puntualizó.