Mario Villanueva se queja por no pasar navidad con su familia

Ciudad de México.-Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó abierta la posibilidad de que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid se le conceda a final del año que termine de purgar su condena desde prisión domiciliaria, el ex mandatario se quejó de no pasar la Navidad y posiblemente el Año Nuevo con su familia en su casa.

Pese a que AMLO ya anticipó que cuenta con el respaldo de su parte para que Villanueva Madrid cumpla su pena desde su domicilio, debido a que los abogados del ex gobernador ya promovieron ante el Tribunal Unitario de Distrito la petición, basado a que de acuerdo a la ley, Villanueva ya superó los 70 años de edad; sus condiciones de salud se consideran precarias, ha permanecido en la cárcel por 18 años y con buen comportamiento.

La familia de Mario Villanueva esperaba el posible traslado de ex mandatario a su domilicio, y pese al apoyo que ha externado el presidente López Obrador a la petición de sus abogado, el hombre permanecerá recluido hasta que se concluyan los trámites.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su apoyo para que ex gobernador Mario Villanueva termine su condena en prisión domiciliaria. | Especial

AMLO explicó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero está revisado el caso de Villanueva Madrid, y considera que sería como un arraigo.

Villanueva Madrid fue acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero y permaneció recluido en los Estados Unidos y México.

Entre las peticiones que se han hecho a AMLO para que se le otorgara el perdón, fue una carta de 40 senadores de Morena; asimismo, se cuenta con otra solicitud que se realizó en septiembre pasado, misma que fue promovida por el Congreso de Quintana Roo ante la Fiscalía General de la República.