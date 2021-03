Mario Zamora afirma que la libertad de expresión es pilar fundamental para la democracia

Sinaloa.- El senador con licencia Mario Zamora Gastélum, refrendó el respeto al trabajo de los medios de comunicacion y exhortó a que en el marco del proceso electoral que se vive en Sinaloa, debe defenderse un pilar fundamental como lo es la libertad de expresión que, dijo, “no tiene colores” y es relevante en la vida democrática.

Lo anterior lo valoró y opinó en entrevista con medios de comunicación del puerto de Mazatlán, al ser cuestionado sobre la campaña de desprestigio que se ha suscitado en contra de un medio de comunicación en Sinaloa.

“La libertad de expresión no tiene colores, la libertad de expresión la hemos venido construyendo los mexicanos desde nuestro inicio y no ha sido fácil avanzar en ello, siempre habrá fuerzas oscuras, intolerantes, gente que le teme a que salga la verdad porque ha vivido siempre a base de la mentira y me da mucha pena que un medio al que yo le tengo gran reconocimiento, al que yo respeto, en el que me han invitado a poder expresar con libertad cómo pienso, cómo siento y donde he leído que se han expresado otros que piensan y sienten distinto que yo, estén sufriendo estos ataques”, destacó Mario Zamora.

Aquí, exhortó, “nos deberíamos de unir todos a defender un pilar fundamental no solo de la vida democrática, sino de cualquier buen desarrollo cotidiano de la vida de la gente en cualquier comunidad y en cualquier ciudad, como es la libertad de expresión. Mi compromiso completo y total con la libertad de expresión y es una pena que otra vez intereses oscuros, quienes solo han estado acostumbrados a sobrevivir en la mentira ataquen una institución así”.

En otros temas y a preguntas de los reporteros, el senador con licencia, lamentó que el Gobierno Federal le esté dando la espalda a uno de los sectores primarios más importantes de Sinaloa, como el pesquero.

En ese sentido, criticó que se haya abandonado los programas sociales en beneficio de los pescadores, a quienes tampoco se ha escuchado, para saber cómo resolver los problemas de este sector.

Mario Zamora Gastélum, agregó que “hay una gran ineptitud y una gran ignorancia en conocer las cosas, en conocer la realidad”.

Por último y entre otros temas, dijo que es importante estar cercanos a la gente, estar atentos, escuchar, pues donde se da el problema, muy cerquita está la solución.