Mazatlán, Sinaloa.- Mario Zamora buscará mejorar el sistema de salud que hay en el país para evitar que en 30 años sea imposible de satisfacer la demanda de de atención.

El candidato al Senado de la coalición Todos por México sostuvo una reunión con trabajadores de la empresa Diamond Real State a quienes explicó que hoy hay 60 millones de mexicanos menores de 30 años que en tres décadas más van a necesitar atención médica, y que vale más estar preparado para cuando llegue ese momento.

"Hay temas que ningún medio toca. Pueden ustedes ver en los periódicos, y si encuentran información, dejo el micrófono y me voy. Ahorita hay 60 millones de mexicanos menores de 30 años que no se enferman porque son jóvenes. Nuestro sistema de salud está a tope. Si ahorita no invertimos y reajustamos el sistema de salud, esos 60 millones cuando ya sean grandes se van a enfermar más y no se les va a poder atender.”

Foto: cortesía.

En el mismo sentido, el mochitense afirmó que se debe trabajar para garantizar una vivienda a esas personas en el futuro.

"En los próximos 30 años, esos 60 millones de mexicanos van a casarse o se van a 'arrejuntar' y buscar una casa, pero el Infonavit está a tope y nadie habla de crear un fondo que permita que esa gente pueda tener acceso a un financiamiento en el futuro para una casa. Y si eso no lo hacemos ahorita, quizá en 30 años vaya a ser demasiado tarde".

Foto: cortesía.

Zamora Gastélum estuvo acompañado por la candidata a Diputada local Elsy López, a quien distinguió como una mujer que representa muy bien a las sinaloenses.

"Elsy representa muy bien a la mujer de Sinaloa. Es trabajadora, es inteligente, guapa, capaz de abrir cualquier puerta. Y eso es parte de lo que decidió el PRI: poner gente que puede dar la cara, hablar de frente porque tiene una historia limpia y porque siempre ha dado resultados".