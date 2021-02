Mario Zamora da la bienvenida a Sinaloa al presidente nacional del PRI

Sinaloa.- A través de redes sociales Mario Zamora Gastélum el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza PRI-PAN-PRD, dio la bienvenida al estado al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

"Bienvenido a Sinaloa querido amigo y Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¡Estás en tu casa, Sinaloa una tierra orgullosamente priísta!" fue lo que escribió el candidato de la alianza Va por México en el estado.

Moreno Cárdenas se dejó ver muy confiado en el triunfo de su partido en tierra sinaloense, "vamos a ganar" dijo, "vamos en una coalición fuerte, potente, con un gran candidato. Un candidato que conoce Sinaloa, que sabe lo que se necesita hacer para seguir por el rumbo de la ruta del crecimiento y del desarrollo".

"Aquí estamos los priistas contentos, aquí estamos trabajando, aquí vamos a estar permanentemente en una campaña de propuestas, de respeto. Aquí tenemos a un candidato joven, fuerte, con experiencia, con visión, con mucha salud que es lo que necesita hoy el nuevo panorama que marca México para seguir avanzando, para seguir teniendo propuestas y aquí en Sinaloa vamos a ganar" fueron las palabras del presidente nacional del PRI, Moreno Cárdenas, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Además, el político priista se tomó el tiempo para responder un par de preguntas de medios de comunicación que esperaban su llegada.

P.- Las encuestas van abajo de las preferencias electorales.

R.- No, todas las encuestas que nosotros tenemos el PRI y nuestra coalición está fuerte, está firme. Las encuestas son fotos del momento cada quien tiene sus encuestas, nosotros tenemos nuestras encuestas, respetamos las encuestas, pero sin duda con la nuestra vamos firme, vamos bien, vamos caminando, vamos avanzando porque tenemos un gran gobernador; un gobernador eficaz, eficiente, uno de los mejores gobernadores evaluados en el país como es nuestro amigo Quirino Ordaz y eso también prestigia el trabajo del partido. Lo que hoy quiere Sinaloa es paz, armonía, tranquilidad; no es ocurrencias, no es presentar cosas que no tienen destino o sentido o que den resultados.

Tenemos un buen gobierno emanado del PRI y sin lugar a dudas, con nuestro candidato Mario Zamora, por las candidatas y candidatos en todo el estado de Sinaloa vamos a ganarnos la confianza ciudadana.

P.- Quiere decir que va a continuar gobernando el PRI en Sinaloa.

R.- Vamos a trabajar en un proyecto sólido, firme, ustedes conocen la biografía y la trayectoria de nuestro candidato, de Mario Zamora, un hombre íntegro, un hombre comprometido, un hombre de resultados que conoce no solo la administración pública estatal, federal, conoce el ámbito legislativo. Va a ser un gran gobernador y nosotros estamos trabajando en unidad para sumar los esfuerzos de esta coalición, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de quienes forman parte de esta coalición y nosotros abrimos los brazos y les decimos que estamos listos, que estamos trabajando y que vamos a ganar.

Moreno Cárdenas llega al estado para asistir a la toma de protesta de Mario Zamora como candidato oficial a la candidatura de Sinaloa por la alianza de los tres partidos, PRI, PAN y PRD, que será hoy a las 16:00 horas en el estacionamiento de la Feria Ganadera de Culiacán.