Mario Zamora llama a militancia del PRI a salir a la calle y conservar el Gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Al convocar a los integrantes de la coalisión Va por Sinaloa, a salir a la calle y recuperar los municipios, distritos y conservar el gobierno estatal, Mario Zamora Gastélum pidió juntarse para darle rumbo al país y defenderlo de mentiras e infundios.

Durante la entrega de la constancia que lo acredita como candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, retó que quien dijo que recibió al país hecho un desastre, que venga a darse una vuelta por el estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Soy un hombre limpio y siempre voy a hacer lo mejor y no hacerle daño a nadie, por eso, tengo la conciencia tranquila, y ante ello mis amigos panistas y perredistas podrán salir a la calle con todo la certeza de que es un hombre de una propuesta honesta, de capacidad y de buenos resultados para la gente", expresó el abanderado priista.

Leer más: Mario Zamora recibe constancia como candidato del PRI a gobernador de Sinaloa

Reconoció que el gobernador Quirino Ordaz Coppel "va a dejar la vara alta, pero queremos evolucionar, progresar y no retroceder, porque soy un hombre de fe y me gusta mirar el rostro de la gente, que me hace sentir que tengo la certeza y hay un equipo que me apoya con mucho talento, conocimiento, resultados y experiencia, que lleva a pensar "que vamos a ganar".

Por su parte Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, destacó la propuesta joven y vigoroza, de Mario Zamora, que va a llevar a ganar de nuevo la confianza del pueblo sinaloense.

Pidió a la militancia a salir a tocar las puertas y decirles que la propuesta de la coalisión PRI, PAN y PRD es seria y sólida, que busca el beneficio de las familias.

Leer más: Mario Zamora da la bienvenida a Sinaloa al presidente nacional del PRI

El partido tendrá que salir a las calles a pedir el voto con humildad, y sencillez, porque cuando el PRI se compromete, cumple y prueba de ello que se tiene a uno de los mejores gobernar adores con mayores niveles de evaluación positiva, que la coalisión valora.

Moreno Cárdenas aseguró que Mario Zamora conoce a Sinaloa y se ha distinguido por ser un servidor público con experiencia, es senador, un hombre confiable y solamente se requiere el compromiso de la militancia para ganar en las regiones que integran este estado.

La coalisión, es potente para defender las instituciones, pero nos quieren distraer todos los días con mentiras, ocurrencias, e improvisaciones", añadió.

Cuestionó al gobierno federal por la muerte de dos mil mexicanos al día y que el gobierno es responsable de atender y que le quedó grande el traje".