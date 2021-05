Mario Zamora promete un gobierno capaz, de resultados y sin mentiras en Sinaloa

Sinaloa.- A nueve días de que concluyan las campañas y a 13 de la jornada electoral para renovar la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, pidió a los sinaloenses su confianza en las urnas, pues asegura que su proyecto representa la energía, la capacidad y la visión del siglo 21 para construir un mejor futuro.

En entrevista para Debate, el senador con licencia insistió en que, de cara a los comicios de este 6 de junio, solo hay dos proyectos con posibilidades, el suyo y el de Rocha, sin embargo, señaló que el candidato de enfrente es parte de la política antigua, de quedarse dormido, de las incongruencias, de las mentiras y de las palabras huecas.

Y aseguró que él, Mario Zamora, habrá de encabezar, a partir del 1 de noviembre, un gobierno congruente, capaz, de resultados y sin mentiras, porque, insiste, la gente está harta de los políticos mentirosos e incongruentes.

¿Cómo se ve Mario a prácticamente dos semanas de la elección?

«Muy contento, entusiasmado, estoy disfrutando tanto la campaña que yo quisiera que se ampliara unos tres meses más, estaría a todo dar, así como era antes. Yo encantado de la vida, me daría la oportunidad de poder llegar a más personas. La verdad que por más que trato de estirar las horas para estar con más gente, nada más tiene 24 horas y por más que queremos no nos alcanza. Ese es uno de mis pendientes, el no poder llegar a todos los lugares que quisiera, a pesar de que he estado en lugares donde nunca un candidato a gobernador ha estado, como en Tameapa y Otatillos, Badiraguato, por ejemplo, dijeron nunca un candidato ha venido para acá, y esta es la emoción, la esperanza que veo en la gente. Ojalá tuviera más tiempo para poder ir a más lugares».

¿Qué reforzará para aprovechar al máximo estos pocos días que quedan de campaña?

«Seguimos caminando en una campaña, como somos los sinaloenses, francos, de frente. Estamos haciendo compromisos muy puntuales. Y una de las cosas novedosas que ningún candidato había hecho, estamos grabando videos en la colonia popular, en la comunidad rural, con compromisos puntuales, la pavimentación de una calle y estamos parados en esa calle con los vecinos. Los escuchamos primero, qué es lo que quieren de la autoridad, hacemos el compromiso, me acompaña el diputado local, el diputado federal, el que va a ser alcalde, y les dejamos ese video a los vecinos. No es un papel firmado, no es la fe de un notario que no conoce, es el video en carne y hueso, viéndonos a la cara, a los ojos, del compromiso, a veces es un parque, un pavimento, un reencarpetado, es alumbrado».

Ante la serie de encuestas que se han publicado, ¿cuáles son sus expectativas?

«Veme la cara, esa es la mejor encuesta. Dicen que el lenguaje no verbal comunica más que el verbal. Yo estoy muy contento. Y te voy a platicar una confidencia personal. Hace poco vino Claudia Ruiz Massieu, quien fue mi compañera en el Senado y fue presidenta del PRI nacional. Yo no sabía, se me aparecieron y les dije que aquí es un día tras otro hacer campaña. Vinieron a sudar la camiseta, reunión tras reunión en colonias, les tocaron muchos de estos videos que grabamos. Fuimos a Aguaruto, a distintas colonias, y me decía Claudia cuando ya se iban a despedir, “estoy impresionada, la gente en la calle se para para saludarte, te hace la ‘v’ de la victoria, te dice ‘¡vamos bien, Mario! ¡vamos a ganar!’”. Me dijo: “un gran ambiente que debo reconocer, yo hace mucho no veía eso en una campaña del PRI, al contrario, nos gritaban desde los carros. Hoy no, es al revés, gritan en positivo”».

¿Ha pasado por su mente la posibilidad de un escenario de derrota?

«Cuando uno compite sabe que puede pasar cualquier cosa, pero yo estoy muy contento, te lo digo con humildad, veo ese deseo de la gente de que Sinaloa siga avanzando, siga caminando. La gente está entusiasmada de la Financiera Estatal, por ejemplo. Me dicen “Mario, nosotros sabemos que tú sí sabes cómo hacerlo, que lo vas a hacer y que nos va a ayudar muchísimo”. La señora que vende ropa casa por casa, la que pone uñas, la de la estética, el taquero, me dicen Mario: “urge para recuperarnos de esta crisis económica, crédito barato y, como dices tú, crédito barato para que gane el que trabaja y no el que presta, aquí los préstamos son muy caros en las casas de empeño, termina ganando dinero el que te prestó y no el que se partió el lomo trabajando”».

¿Cuáles son las tres principales demandas que le menciona la ciudadanía?

«Hay que decirlo y tiene lógica porque, es cierto, no son rezagos de ahora, pero están abandonadas las principales calles de las ciudades, fue un desastre el gobierno de Morena en Culiacán, en Mazatlán, en Ahome y en Guasave. No hay pavimento de calles, no hay alumbrado público, hay muchos parques abandonados, hay basura, no hicieron su trabajo, por eso la gente no quiere que nos pase eso en el estado. Pero la mayor demanda, lo debo decir, es que la gente nos dice: “no queremos políticos mentirosos, no queremos que vengan con frases huecas, con puro rollo mareador, que no se comprometan a nada, que vengan a decir, como si fuéramos tontos, que van a resolver todo, que tienen varita mágica”. Nosotros hablamos de frente, a los ojos y hacemos solo compromisos realizables. Y cuando ven que lo grabo en video, me dicen “Mario, nomás no cumples, vamos a ir al Debate para que vean que tú…”, lo hago porque voy a cumplir, si no, no lo hiciera».

Seguridad y empleo, dos demandas muy sentidas entre la población, ¿cómo atenderá estos dos rubros?

«Las dos están entrelazadas, esa es la visión que hay que tener. En la parte de empleo, el crédito de manera local barato te ayuda a reactivar una economía; la parte de fomentar los empresarios es otro bloque que ayuda; el programa para jefas de familia, las jefas de familia, perdón que lo diga, son un diamante en bruto, tienen gran capacidad de trabajo y organización, por eso las vamos a echar a andar con crédito barato, un programa especial y con apoyos directos; el tema del adulto mayor, va a continuar con sus apoyos y no solo eso, transporte gratuito al adulto mayor los fines de semana. En la parte de economía, las inversiones requieren de total certeza, algo que no se está viendo, y ahí hay que hacer cosas audaces, incluso en la legislatura, porque a lo mejor la federación no está dando esa certeza y hay que ver que los estados lo hagan.

»El tema de seguridad es evidente, necesitamos generar un servicio general de carrera en los policías, hay academia, necesitamos más y mejores policías, pero guardadas las proporciones, parecida a la milicia. Un soldado que llega al Ejército sabe que si hace bien las cosas, con el tiempo va a ir ascendiendo y tendrá una certeza económica y de vida, lo mismo requerimos para los policías; un programa de vivienda, una total certeza en su seguro de vida, que si por alguna razón llegan a faltar sepan que su viuda y sus hijos quedarán bien protegidos; un seguro de gastos médicos mayores y un mayor reconocimiento de la sociedad. Pero también la seguridad tiene que ver con la cultura, con el deporte, va a regresar el Festival Cultural de Sinaloa como en su momento lo hizo Francisco Labastida».

Esta contienda parece que es de dos proyectos, el suyo y el de Rocha. ¿Por qué votar por Mario Zamora?

«Yo creo que un voto por mí, es un voto por ti, eso es lo más importante. La gente al votar tiene que pensar en ellos, en su familia, en su comunidad, en su entorno. Y está muy claro, hay dos propuestas, una es como la luz y la otra como la oscuridad. Una tiene que ver con la construcción, la energía, la fuerza, la capacidad, la visión del siglo 21 para en este presente construir un mejor futuro. La otra tiene que ver con la política antigua, con quedarse dormido, con esperar a que otros resuelvan, tiene que ver con lo que él mismo dijo, con corruptos y corruptores, con gente que debe estar en la cárcel, con incongruencia, con mentiras, con palabras huecas, con no darle la importancia a la sociedad. Yo en mis eventos voy y saludo a todas las personas que están presentes, es cierto, de puño, por el tema de la pandemia, pero a todas las veo a los ojos, no nomás a los de la primera fila. No digo que voy a ser austero y ando en camioneta último modelo. La gente quiere congruencia, quiere capacidad y, sobre todo, quiere resultados, y no quiere mentiras, están cansados de las mentiras».

En días recientes Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que hay riesgos de que la elección sea anulada ante las diversas violaciones a la Constitución y se refirió a la intromisión presidencial. ¿Ve usted riesgos de anulación en Sinaloa?

«Yo aquí en Sinaloa, debo decirlo, hoy no lo veo. Vino el presidente de la República, creo que fue una visita muy respetuosa. Yo, desde que llegó, saludé la visita, es el presidente de todos los mexicanos, ojalá que se pueda cumplir que en su administración culmine la presa Santa María, que tan importante es para los sinaloenses, me va a dar mucho gusto a mí como gobernador acompañar al presidente Andrés Manuel a culminar esa obra, así como el sistema de riego de la presa Picachos. Yo no lo vi metiéndose en nada de política. Yo más bien les digo a todos los sinaloenses, cuidemos la elección, no permitamos que nadie la quiera empañar. Los sinaloenses nos merecemos tener la certeza, la tranquilidad de ir a votar por quien tú quieras, en plena libertad para decidir a quién quieres contratar como gobernador».

¿Hay algo que le inquiete de cara a la elección del 6 de junio?

«Me inquieta esa tentación siempre que se tiene de meterle ruido a la elección, de querer coaccionar el voto. De entrada, ya los vemos mintiendo, por ejemplo, cuando dicen que si ganamos nosotros vamos a quitar los programas sociales, eso es una total mentira, no solo no se van a quitar, se van a incrementar. Yo fui el principal promotor en el Senado para que los programas sociales, el de jóvenes, el de adultos mayores quedara consagrado en la Constitución, qué quiere decir eso, que es un programa que te da el Estado mexicano, no te lo da una persona, no te lo da un partido, y pase lo que pase en la elección, van a continuar. Nosotros no solamente vamos a hacer que continúen, sino que se refuercen».

¿Ya está pensando en su gabinete?

«Más o menos, tengo algunas ideas generales. Pero eso hay que hacerlo con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Yo quiero hacer un buen gobierno y para ser un buen gobierno requieres de personas con talento, con convicción, que vengan a ayudarte, uno no sabe todo, no somos todólogos, ya se acabaron esos tiempos de que el gobernador o el presidente municipal eran todólogos. Yo espero poder llamar a gente más inteligente que yo, más capaz que yo, que conozcan muy bien sus temas, claro, con la convicción de servir, con el pleno compromiso, tendrán que hacer su 10 de 10 como lo hice yo, transparentar su forma de vida porque es algo que para la gente es importante, no quieren regresar a tener políticos que tengan escándalos o manchas con corrupción o que haya duda. Por eso no hay manera que la gente permita que Cuen haga del estado lo que está haciendo con la UAS, no puede ser, la gente por eso nos pita en la calle, nos sonríen y nos dicen “Mario, tú vas a ganar”, porque no quieren que Sinaloa se estanque o retroceda. Estuve hace unos días en El Huitussi y me decía unos de los pescadores “hay un dicho y conocido refrán ‘camarón que se duerme se lo lleva la fregada’”. Nadie quiere un Sinaloa dormido, nadie quiere que a Sinaloa se lo lleve la fregada, por eso vamos a ganar».

¿Ya está listo para el segundo debate? ¿Habrá sorpresas?

«Yo me he estado preparando como se preparan los políticos serios y profesionales, estando con la gente, escuchándola, en los cruceros, en las colonias, viendo a la gente a la cara. Estamos listos para ir a presentar lo que somos los sinaloenses, francos, directos, con propuesta clara, con compromisos que se van a cumplir, no con rollos huecos, no con mentiras, no con engaños».

¿Qué mensaje le envía a los sinaloenses?

«Que voten, que voten por Mario Zamora y los candidatos de la alianza Vamos por Sinaloa. Yo te doy mi palabra, palabra de sinaloense, que en seis años vas a decir, qué bueno que voté por Mario Zamora y los candidatos de la alianza Vamos por Sinaloa, porque tú, tu comunidad, tu colonia, tu familia, tú en tu bolsillo vas a estar mucho mejor».

Al Instante

¿Sinaloa?

El mejor lugar.

¿6 de junio?

A votar por Mario Zamora.

¿Inseguridad?

Hay que combatirla.

¿Campaña?

Chulada.

¿Pandemia?

Hay que acabar con ella.

¿UAS?

La que va a ser la mejor universidad de México.

¿Jóvenes?

Presente para construir el mejor futuro.

¿Familia?

Mi mayor fortaleza.

¿López Obrador?

Presidente de todos los mexicanos.

¿Rocha?

Senador.

¿Quirino Ordaz?

Gobernador de Sinaloa y gran amigo.

¿Mario Zamora?

Próximo gobernador.

¿Principal meta?

Ganar el próximo 6 de junio en beneficio de los sinaloenses.

¿1 de noviembre?

Protesto cumplir y hacer cumplir las leyes de la Constitución del Estado de Sinaloa y lo que de ella emanen, tomar protesta.

Nombre: Mario Zamora Gastélum.

Nacimiento: 10 de octubre de 1974, en Los Mochis.

Trayectoria: economista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con Maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics. Fue diputado local del 2007 al 2010 y director general de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, del 2017 al 2018. En 2010 compitió por la presidencia municipal de Ahome. Es senador con licencia.