Mario Zamora promete una App para mayor seguridad de las mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- Un gobierno con mujeres, de mujeres y para mujeres es lo que prometió Mario Zamora, candidato a la gobernatura por la coalición Va por Sinaloa en un evento que realizó con mujeres de diferentes sectores, así como amas de casa.

Durante su discurso compartió que traerá a Sinaloa mejores empleos, recuperar el programa de estancias infantiles, construir una Secretaria de la Mujer, créditos baratos y una App para la seguridad de la mujer.

Manifestó que los políticos podrán decir en sus discursos que respetan a las mujeres pero no siempre se demostrara con hechos que es lo que importa.

Yo no entiendo el mejor desarrollo de Sinaloa si no es con ustedes las mujeres por eso lo he dicho con las mujeres todo sin las mujeres nada”.