Mario Zamora sabe lo que necesita Sinaloa: Miguel Ángel Osorio Chong

Sinaloa.- Tras destacar la sensibilidad, el conocimiento y la humildad de Mario Zamora, el coordinador de los legisladores priistas en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el ahora precandidato de la coalición PRI-PAN-PRD es una persona que quiere a Sinaloa y sabe lo que necesita, pero también sabe, añadió, lo que el estado no requiere.

"Por supuesto, sabe lo que no quiere Sinaloa, como el que le sigan arrebatando los recursos para el campo, no quiere que se utilice políticamente la vacuna;más bien, quiere resolver el tema de la pandemia. Sabe que hoy están sufriendo miles y miles de personas por pérdida del empleo, que las micro, pequeñas y medianas empresas no están siendo apoyadas y requieren del apoyo solidario del Gobierno", añadió.

El exsecretario de Gobernación consideró que la decisión de que Mario Zamora sea el abanderado de la coalición Va por Sinaloa a la gubernatura de Sinaloa es un gran acuerdo que lleva un solo objetivo: ver que a Sinaloa le siga yendo bien.

En busca de unidad

Para la búsqueda de unidad al interior del PRI y la coalición, Osorio Chong dijo ser de los que piensan que hay que hacer buena política, "y la buena política es la que construye, y esto se hace a través de la sensibilidad que le da a quien ha ejercido en el servicio público de saber que, cuando se tiene una oportunidad, hay que hablar con los otros, con los que no alcanzaron esa posibilidad, y hay que llegar a acuerdos, hay que lograr sumar, y esto se da con base en la posibilidad de ver por Sinaloa y no para circunstancias personales. Y estoy seguro de que Mario Zamora habrá de hacer ese trabajo".

Y aunque Zamora se enfrentará de nuevo a Rocha Moya, como en 2018, Osorio recordó que las circunstancias esta vez son distintas.

"En esa elección hubo un candidato que hoy es presidente de la República, que jaló a sus candidatos a senadores, a presidentes municipales y gobernadores; pero hoy las consecuencias están en entidades como Veracruz, Puebla y otros lugares".

Para la elección del 6 de junio próximo, el senador consideró necesario «que la ciudadanía dé la mayoría en la Cámara de Diputados federal a la oposición, para que cuando el Gobierno federal se equivoque, que es muy seguido, tenga que hacer política».