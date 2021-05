Mario Zamora se compromete a aportar 60 millones para poner fin al problema del agua en Escuinapa

Escuinapa.- Ante decenas de escuinapenses, el candidato a la gubernatura de Sinaloa, por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum se comprometió a aportar 60 millones de pesos para atender la necesidad del agua potable que aquejan a los habitantes de este municipio sureño.

En su pasada visita, Mario Zamora Gastélum atendió el llamado que hizo el candidato a la alcaldía por el Partido Acción Nacional, José Luis Villagrana, quien planteó que el problema principal de los escuinapenses es la escasez del agua potable.

“Yo quiero bien a Escuinapa y les voy a decir algo, hoy vengo como candidato a este hermoso municipio y aquí me van a ver muchas veces como gobernador, aquí en Escuinapa no nos está yendo bien y aquí tenemos un grave problema, sin agua no hay vida, sin agua no hay empleo, sin agua no hay inversiones y sin agua no hay nada y este problema tenemos que entrarle todos, yo no les voy a prometer que voy a resolver eso, porque no he sacado cuentas, pero sí me comprometo a aportar los 60 millones de peso que dijo Villagrana que son para dar solucionar este problema”, expresó ante decenas de escuinapenses que se dieron cita en la calle 22 de Diciembre.

La escasez de agua potable en la zona urbana y rural de Escuinapa es un gran problema, ya que hay comunidades principalmente del sur del municipio que los pozos profundos que han sido habilitados, simplemente se han quedado sin el vital líquido, por lo que sus ciudadanos tiene que comprar este vital líquido que es trasladado en pipas.

En la cabecera municipal que se abastece del acueducto Baluarte-Escuinapa de manera frecuente padece por la falta de agua potable, ya que el sistema de bombeo y la red registra importantes daños, al tener más de 30 años sin ser rehabilitada.

En la zona del valle se abastecen del acueducto Apoderado-Teacapán, sus habitantes han informado a Debate que desde hace más de un año el servicio es deficiente y han tenido que instalar bombas en la red de agua potable para poder sustraer el líquido, pese a que personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado les ha informado que les aplicará multas a quien haga uso de este sistema. Que actualmente lo mantienen casi el 80 por ciento de los habitantes del puerto.