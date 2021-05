Mario Zamora se compromete a construir el puente que atraviese la presa Huites en Choix

Choix, Sinaloa.- Ya es hora que a Choix se le regrese la gran importancia que tiene, manifestó el el candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, al sostener una gira por el municipio, donde se reunió con la comunidad indígena, ganaderos, pescadores y comerciantes para hacer compromisos, como la construcción del puente que atraviese la presa ‘Huites’, obra que requiere una inversión de 700 millones de pesos.

El candidato al Gobierno de Sinaloa, de la alianza “Va por Sinaloa”, encabezó tres entusiastas encuentros con ciudadanos simpatizantes y militantes del PRI, PRD y del PAN, donde refrendaron su apoyo para que triunfe el 06 de junio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Mario Zamora Gastélum afirmó que Choix tiene la presa más importante de todo el estado de Sinaloa, la “Luis Donaldo Colosio”, conocida como la “Huites”, la cual le da viabilidad económica a toda la región norte del estado, pero para que detone su desarrollo en esta zona serrana hizo el compromiso con los pobladores de construir el puente que atraviesa esta obra y dar viabilidad a la carretera a Chihuahua.

Leer más: Mario Zamora se compromete a aportar 60 millones para poner fin al problema del agua en Escuinapa

“Ustedes nomás la ven pasar, no les llega nada. Nos vamos a comprometer a hacer la carretera que nos falta, la verdadera, la importante, la que va a atravesar esa presa con un puente que nos va a costar 700 millones de pesos, nos vamos a tardar un poquito pero la vamos a hacer”, aseguró.

En el encuentro con la comunidad indígena, a petición del gobernador tradicional del centro ceremonial “Baca”, Miguel Ángel Arredondo Beltrán, Mario Zamora Gastélum, prometió colocar en su primer año de gobierno, la cerca perimetral en los cincos centros ceremoniales de Choix, para que cuenten con la seguridad y privacidad que requieren sus actividades religiosas.

En un segundo encuentro, con simpatizantes del PRD, los ex alcaldes Édgar Félix Bustillos y Lindolfo Reyes Gutierrez, reconocieron que la única manera de que a Choix le vaya bien, es trabajar unidos en el proyecto de Mario Zamora Gastélum, para que sea el gobernador de Sinaloa y promueva la evolución que necesita el municipio.

Mario Zamora hace compromisos en Choix. Foto: Cortesía

“Hay que buscar esa unidad, hay que tomar esa consideración de que no podemos dividirnos, eso es lo que tenemos que ver, no por el bien de un partido político, por el bien de nuestras familias”, dijo Edgar Félix mientras que Lindolfo Reyes Gutiérrez, aclaró que no debe pensarse que el 6 de junio estarán votando por un partido, porque Mario Zamora es un proyecto que va en una alianza entre el PRI, PRD y PAN.

Leer más: Sergio Torres culpa a Conapesca por pérdida de la certificación de EE.UU.

Se unen a Mario Zamora

En un último encuentro con ciudadanos, simpatizantes del PAN, celebrado en el parque lineal El Vado, Juan Carlos Estrada, dirigente estatal del PAN y ex alcalde de Choix, anunció la adhesión de Argénisis Julissa Fierro Vega, del Partido del Trabajo; y Omar Contreras Lastra, del partido Verde Ecologista, ambos candidatos a la alcaldía, que declinan en favor de la alianza “Va Por Sinaloa” y el proyecto de Mario Zamora.

En las reuniones, en las que se vivió entusiasmo de triunfo, acompañaron a Mario Zamora, los candidatos a la Presidencia Municipal por PRI, PRD y PAN de Choix; aspirantes y estructura de la alianza “Va por Sinaloa”.