Mario Zamora se dice listo para el primer debate entre candidatos a la gubernatura de Sinaloa

Angostura, Sinaloa.- Con las palabras “ojalá me pongan un debate mañana”, fue como el candidato a la gubernatura de Sinaloa por la coalición PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, mencionó al ser cuestionado si ya se encuentra prepararon para el primer debate entre candidatos a la gubernatura.

Ante ello se declaró más que listo debido que está actividad trata de debatir ideas para hacer crecer al estado en un ámbito de respeto y diálogo. “Yo encantado de la vida y hay muchos no nada más de los del INE, la sociedad quiere eso, las organizaciones agrícolas quieren que platiquemos cuales son las propuestas del campo, el tema educativo, de la economía se Seguridad y de todo”, resaltó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El candidato a la gubernatura del Estado de Sinaloa por la coalición PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastélum, dijo que con ello se busca que la gente se percate de las propuestas, con las que los candidatos harán llegar a cada y una de los hogares.

“El que tenga miedo pues que no salga de noche y el que no quiera ver fantasmas pues que no salga”, finalizó el aspirante.

Cabe señalar que Zamora Gastélum invitó al candidato por la coalición Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, así como al líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda para que “agarrados de la mano”, debatan contra él en cuanto al tema educativo.

Leer más: Rocha, Zamora y Torres serían los más votados para la gubernatura de Sinaloa

“Que se junten él y Cuén así agarraditos de la mano, nos vemos en la UAS donde esté la comunidad académica, los profesores, maestros, investigadores, padres de familia, los estudiantes para abiertamente tener un dialogo transparente abierto pongamos sobre la mesa nuestros planes educativos”, dijo en su momento el candidato.