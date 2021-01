Mario Zamora se registra como precandidato del PRD a la gubernatura de Sinaloa

Culiacán.- El economista y Senador de la República Mario Zamora Gastélum se hizo presente la tarde de hoy ante el órgano electoral del PRD Sinaloa para presentar su registro como precandidato a la gubernatura de Sinaloa por este partido político que forma parte de la coalición Va por Sinaloa.

Acompañado del coordinador del grupo parlamentario del PRD en el senado Miguel Ángel Mancera Espinoza y por la también senadora del PRI Nubia Mayorga Delgado, Zamora Gastélum señalo que abrazará la agenda de los perredistas, asegurando que tiene el termómetro de las necesidades de los sinaloenses, una vez llegando a la gubernatura luchará en la defensa de los productores agrícolas, de los ganaderos y pescadores a quienes el actual gobierno federal ha abandonado.

El precandidato dijo además que hará suyas las causas de los jóvenes, de las mujeres, de los empresarios, de todas y todos los sinaloensesy que desde el gobierno luchará para que a la entidad le lleguen los recursos de la federación que le corresponden.

Dejó claro que “si no salimos, si no luchamos, si no conquistamos lo que ya tenemos, ponemos en riesgo nuestro presente y nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos”.

