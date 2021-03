Mario Zamora tan transparente que todos saben que no usa calzones, dice su esposa Wendy

Sinaloa.- Wendy Ibarra de Zamora, esposa de Mario Zamora Gastélum, expresó que el candidato a gobernador de Sinaloa por la coalición "Va por Sinaloa" por el PRI, PAN y PRD es un hombre tan transparente que hasta "todo el mundo sabe no usa ni calzones".

Durante una entrevista con el locutor Christian Chavez a través de 97.7 FM, Wendy Ibarra aseguró que el senador con licencia Mario Zamora de 46 años de edad no tiene secretos y es completamente transparente.

"Siento que es un hombre bastante transparente, no se calla ni sus pecados, ahí luego cuando le preguntas, te platica... Todo el mundo sabe que no usa ni calzones el hombre. Es un libro abierto", señaló Wendy Ibarra esposa de Mario Zamora.

Asimismo, la esposa de Mario Zamora confesó que el único detalle por el que se quejaría de él es que a pesar de no ser "chiquión" en la comida, no le gusta alimentarse saludable.

"Una de las cositas que yo me quejaría es que no es muy saludable en cuanto a la comida, entonces pues no me ayuda. Me quiero yo cuidar y ahí me lleva a los tacos, a los hot dogs. Para que se tome un jugo verde lo tengo que corretear por toda la casa. En cuestiones de la comida nunca ha sido chiquión", dijo Wendy Ibarra.

Por otro lado, Wendy Ibarra definió al senador con licencia Mario Zamora como una excelente persona, leal, sincero, alegre, además afirmó que cumple todo lo que promete.

"Es un hombre leal, es un hombre que cumple lo que promete, tiene palabra. Es sincero, es alegre, es un tipazo la verdad; muy respetuoso, muy lindo. Es una excelente persona para mí, y no nada más para mí, siento que los que lo conocen, constatan lo finísima persona que es. Muy educado. Yo cuando veo a mi suegra la abrazo y le digo 'gracias, porque sí educó a un muchacho con principios y con valores, de esos que ya no hay'".

Wendy Ibarra contó su historia de amor con el candidato al gobierno de Sinaloa por el PRI, PAN y PRD, a quien conoció cuando solo tenía seis años de edad en la escuela primaria y quien se convirtió en su mejor amigo.

Wendy Ibarra y Mario Zamora | Foto: Debate

"Nos conocimos en primero de primaria, teníamos seis años, y digo, fuimos amigos, muy amigos siempre, en sexto de primaria antes de salir de la graduación me dijo que si quería ser su novia, pero fue un amor que duró nada más la graduación de sexto. Yo de ahí me fui a estudiar, ya de ese regreso de toda la secundaria y prepa, fuimos muy amigos siempre y lo fuimos incluso en la universidad. Eramos muy amigos hasta que me dio un beso y ahí se acabó la amistad. Ahí empezó", reveló.

Para concluir, Wendy manifestó que si Mario Zamora Gastélum resultara electo gobernador de Sinaloa en las próximas elecciones, cumpliría lo que promete sin dar falsas esperanzas a las personas.

"Mario es un hombre de palabra. Lo que más me gusta de él es que cumple lo que promete, y lo que sabe que no es posible, no lo promete. No es una persona que te da falsas esperanzas jamás, sino que es bastante sincero. Entonces, si él dice que lo va a hacer bien, yo le creo. Es un hombre que donde ha estado, ha dado muy buenos resultados. Tiene una hoja de vida limpia. Y en todos los lugares en donde ha trabajado ha sobresalido porque se esfuerza. Mario da lo mejor de él siempre", agregó.