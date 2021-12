Mario delgado exhorta al INE a rectificar su decisión sobre la revocación de mandato

Ciudad de México.- Este lunes dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) rectificar su decisión de buscar detener el proceso de Revocación de Mandato.

A través de un comunicado, Mario Delgado Carrillo exhortó al INE a comprometerse con lograr una verdadera democracia participativa en México, pues el pueblo está listo para ello.

“Algunos consejeros no pueden restringir los derechos políticos de las y los mexicanos, deben tener el compromiso de respetar la Constitución; tienen que ser responsables, austeros y eficaces para hacer posible este ejercicio de participación ciudadana. Los invito a respetar la voluntad de millones de ciudadanos que han firmado para solicitar la consulta. No le tengan miedo a la gente ni a vivir en democracia”, sostuvo Delgado.

En este sentido, recordó que la entrega de 10 millones de firmas es un claro ejemplo de que la ciudadanía desea que se lleve a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y además destacó que con ello se dejará un precedente histórico.

"Los ciudadanos dieron un gran ejemplo de organización al juntar diez millones de firmas sin un solo peso, lo cual, pone en evidencia que cuando hay voluntad democrática todo se puede y, sin duda, también demuestra que la gente tiene claro que la Revocación de Mandato no se trata de un presidente ni de un partido, se trata de darle todo el poder al pueblo, de darle herramientas que no solo le permitan poner presidentes, sino también quitarlos para que no vuelva a haber mandatorios corruptos, ladrones y asesinos. Ya no hay pretextos para no realizar la consulta”.

Leer más: No se debe penalizar: AMLO expone que consejeros del INE podrían excusarse con demanda

Mario Delgado destacó que para la Cuarta Transformación es muy importante garantizar siempre la libertad y el respeto a los organismos autónomos, sin embargo señaló que en caso de que estos actúen en contra del interés general cualquier integrante de Morena tiene el deber moral de defender los derechos de los mexicanos.