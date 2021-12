Marko Cortés: "El tribunal tendrá la última palabra" en elección de la dirigencia del PAN en Sinaloa

Sinaloa.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra en la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, confirmó el presidente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza a Verónica Montaño Cisneros, luego de las denuncias que realizó Verónica Montaño Cisneros directamente a la dirigencia nacional de este instituto político, de la supuesta intromisión del Gobierno del estado y de “gentes armadas que secuestraron a varios militantes de este partido”.

El presidente nacional del PAN no ha dado ninguna felicitación pública a Roxana Rubio Valdez, como ganadora de la dirigencia estatal panista, porque sabe que esta elección se va a resolver en los tribunales.

Aseguró que si la Comisión de Honor y Justicia resuelve a favor de Rubio Valdez, comentó Montaño Cisneros que no hay ningún problema y ella va a aceptar lo que se determine, pero podrían resolver que se llame de nueva cuenta a celebrar elecciones en Sinaloa para elegir a la dirigencia estatal del PAN.

Mediante numerosos mensajes enviados directamente a Marko Cortés, Montaño Cisneros le dice que “en la elección no se dieron las condiciones necesarias de armonía y sana paz y porque hubo intromisión del Gobierno del estado, militantes de Morena y gentes armadas que secuestraron a varios militantes del PAN en Sinaloa”.

La respuesta de Cortés Mendoza fue: “Hola Vero buenas, por lo que veo se va ir al Tribunal el tema, que tendrá la última palabra”.

“Ella no se puede declararse ganadora, porque todavía no hay nada, mientras no se resuelva”, concluyó Montaño Cisneros.