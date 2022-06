Marko Cortés culpa al gobierno de AMLO de causar la "peor ola de violencia" en México

"Como consecuencia de la política oficial de 'abrazos, no balazos', México vive la peor ola de violencia, casi el doble de la registrada el sexenio pasado y casi el triple de la ocurrida en el sexenio antepasado, para periodos iguales", expuso el dirigente del PAN.

Cortés atribuyó la crisis de inseguridad en el país a la polémica estrategia de "abrazos, no balazos" , que AMLO ha defendido con insistencia, pues asegura que consiste en "tender la mano a criminales" por encima de miles de mexicanos.

" Señor presidente no le mienta al pueblo, en materia de seguridad estamos peor que nunca , el baño de sangre, dolor y miedo de las familias mexicanas nos lastima a todos, evidentemente menos a usted", aseveró el panista.

México.- El dirigente nacional del PAN , Marko Cortés, acusó al gobierno de AMLO de causar "la peor ola de violencia" en México con su estrategia de seguridad de "abrazos, no balazos", por lo que le exigió cambiarla.

Raúl Durán Periodista

