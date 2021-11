Marko Cortés desmiente que PAN vaya a perder la elección presidencial de 2024

México.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, aseguró que el gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, miente luego de que el mandatario estatal afirmara que el líder panista le adelantara que el blanquiazul perderá la titularidad del Poder Ejecutivo Federal en las elecciones de 2024.

Lo anterior, luego de que a inicios de esta semana, Latinus filtrara un audio donde Cortés Mendoza señalaba que Acción Nacional no tenía oportunidad alguna de ganar la renovación de los ejecutivos estatales en Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo y que la única entidad que podrá preservar es la de Aguascalientes.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Marko Cortés instó al gobernador panista a no hacerle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el conflicto y el adversario se encuentra fuera del partido y no dentro de este.

"¡Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_ , la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022", sentenció el panista.

Asimismo, Cortés aseguró que ganaron en 2019 y 2021 no por Martín Orozco sino a pesar de él, por lo que adelantó que, de nueva cuenta, el PAN se va a llevar la gubernatura de dicha entidad en el proceso electoral del año próximo.

La mañana de este miércoles 3 de noviembre, Martín Orozco dio a conocer que el dirigente nacional del PAN le había adelantado que el grupo opositor de derecha iba a perder la elección presidencial de 2024.

"“Le dije: ´entonces qué andas haciendo buscando la presidencia del partido´ y me dice: ´es que se va a perder el 22 y el 24´, o sea adelantó que el 24 también lo iba a perder", reveló.

El gobernador hidrocálido sostuvo que dichos comentarios de Marko Cortés le parecieron una "desfachatez", sobre todo tomando en cuenta que acaba de reelegirse como dirigente nacional.

Asimismo, informó que Cortés contempla impulsar a los gobernadores de Guanajuato, Chihuahua y Yucatán en las elecciones internas del blanquiazul para elegir candidatos presidencial para "ver qué logramos rescatar en el 24".