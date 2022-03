¡Marros, bombas y sopletes! Así será la marcha feminista del 8M según AMLO

Ciudad de México.- Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que personas que participarán en la marcha feminista del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer protesten contra la violencia con más violencia utilizando marros, picos y bombas molotov.

Así lo señaló el mandatario al ser cuestionado en torno a las expresiones que ha tenido en torno al movimiento feminista, debido a que es una situación que ha sido duramente cuestionada por colectivas, al igual que el tema de la marcha que es un movimiento importante para las mujeres el 8 de marzo.

En este sentido, AMLO destacó que hay dos cosas importantes; "Una, que tiene que ver con las convicciones que tenemos todos", pues aseguró que en su opinión, sostiene que la violencia no puede enfrentarse con más violencia y recordó que no se puede golpear a mujeres encargadas de la seguridad durante estos eventos.

"No se puede defender una causa justa y utilizar la violencia, y tirar bombas o golpear a mujeres encargadas de la seguridad, no, yo no estoy de acuerdo con eso", mencionó López Obrador la conferencia La Mañanera.

El mandatario morenista recordó que él entiende este tipo de luchas, pues refirió que viene de "la oposición" y se enfrentó contra un régimen autoritario y corrupto sin embargo destacó que no lo hizo con violencia y así triunfaron.

Respecto a la segunda cuestión que se debe de tomar en cuenta, AMLO señaló que es el tema de la igualdad en todos los ámbitos pues considera que es uno de los problemas principales en el país.

"Entonces, nosotros estamos atendiendo lo que consideramos que es el principal problema del país, la corrupción que ha causado una monstruosa desigualdad económica y social, porque hay millones de mexicanos en la pobreza mujeres y hombres, hombres y mujeres", añadió.

Tras mencionar lo anterior, López Obrador cuestionó el por qué, si el gobierno lucha por la igualdad, "¿por qué es contra nosotros?", la lucha y porque se daña a los espacios públicos.

Añadió que hay quienes utilizan estos movimientos que son por causas justas de la defensa de las mujeres con propósitos políticos para defender sus intereses, por lo que llamó a tener claridad al actuar en este tipo de actos.

Leer más: AMLO, la verdadera víctima de machismo en México: Chumel Torres por dichos del presidente sobre el 8M

"Entonces, es actuar así, con toda claridad y proteger el palacio, proteger la catedral, proteger los espacios públicos, porque cuando están convocando de que van a traer marros y picos y bombas ¿qué es eso?", finalizó AMLO.