Maru Campos Galván, una mujer en contra de la cultura paternalista

Chihuahua.- Al admitir que es una mujer idealista, María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Chihuahua, considera que su principal logro en la política hasta hoy es contribuir a que los chihuahuenses rompan con esa cultura paternalista que impera de toda la vida en México.

“Creo que es el intangible de haber logrado que los chihuahuenses por lo menos hablen y reconozcan la dignidad humana, que los más marginados puedan decir hoy en día, oye yo no me merezco la despensa, yo no me merezco que me regales el pollo o la gallina, yo espero de un gobierno que me genere bienes que me cambien la realidad”, añadió en entrevista para debate.com.mx la alcaldesa de Chihuahua con licencia.

Asegura que esta educación contribuye a que los propios ciudadanos salgan adelante y rompan con esa cultura paternalista.

Determinación como principal fortaleza

Maru considera que una de sus principales fortalezas es su determinación para hacer que las cosas sucedan, característica que observa no solo en ella sino en muchas mujeres, entre ellas sus colegas alcaldesas incluso de otros partidos, como Célida López en Hermosillo, Clara Luz en Escobedo o Maqui Ortiz en Reynosa.

“Somos determinadas en hacer que los gobiernos caminen, en hacer que las cosas sucedan, y nos pueden dar las dos o tres de la mañana hablando con la gente, haciendo pendientes (…) es lo que los ciudadanos quieren ver, que las cosas sucedan, que las cosas se hagan”, añadió.

Cuestionada sobre su debilidad, la exdiputada federal y local consideró en este rubro su exigencia, el verse como una mujer “muy acelerada y muy exigente”.

Reconoció como tropiezo el no haber aprovechado ciertas circunstancias que le deban la oportunidad de haber hecho más.