Maru Campos candidata del PAN en Chihuahua inicia campaña en medio de polémicas por vinculación a proceso

Chihuahua.- Este domingo la candidata a la gubernatura del estado de Chihuahua por el PAN, Maru Campos Galván arranco su compaña por la coalición Nos Une Chihuahua esto pese a que hace algunos días fue vinculada a proceso por los haber cometido presuntamente cohecho.

En un evento realizado desde la región centro sur del estado y acompañada de militantes y el presidente del nacional de PAN, Marko Cortés la candidata refrendo su compromiso con los chihuahuenses ya que buscará resolver problemas viejos que durante años han afectado a la ciudanía.

"No tengo en mi vida mayor compromiso que ustedes. Toda mi vida he caminado con la aspiración de servir a mi gente y de trabajar para que tierra sea un lugar más feliz para todos. He entregado todo de mí y así lo seguiré haciendo", mencionó durante el evento.

Por su parte el líder nacional del PAN, Marko Cortés durante el mitin de apertura de campaña, aseguró que su abanderada va por todo para ganar en las elecciones del próximo 6 de junio y no habrá nadie que la detenga.

Por lo convocó a la ciudanía a apoyar la candidatura de Campos y con ello poner un freno a Morena que siguen causando "daño al país".

"Amigas y amigos hay que decir; ¡Ya Basta! Y hay que mandar desde aquí, de Camargo, Chihuahua un mensaje claro, que aquí no va entrar el morenísimo y que aquí Maru Campos será la gobernadora", mencionó Cortés en respaldo a Maru quien el pasado 2 de abril fue vinculada a proceso por el presunto delito de cohecho por el juez de control, Samuel Uriel Mendoza.

De acuerdo con lo tratado en la audiencia, existe evidencia suficiente para la vinculación a proceso de la panista María Eugenia Campos Galván al tener relación con la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Sin embargo, Maru Campos a través de una conferencia aseguró que la vinculación a proceso no afectaría en sus derechos políticos de votar y ser vota ya que "no es vinculante para una responsabilidad penal" mientras que la vinculación no significa que se haya confirmado las acusaciones.