Maru Campos niega complicidad y reuniones “en lo oscurito” con César Duarte

Chihuahua.- Acusada por el gobernador Javier Corral de estar dentro de una “nómina secreta” del exmandatario César Duarte Jáquez, preso en Estados Unidos y a la espera de su extradición a México para ser procesado por peculado en diversas modalidades, María Eugenia Campos Galván niega tales señalamientos y desmiente ser aliada, socia o cómplice de Duarte. Incluso aclara que su relación con Duarte siempre fue institucional, “nunca en lo oscurito.

En entrevista para debate.com.mx, la alcaldesa de Chihuahua con licencia habla abiertamente del conflicto con Javier Corral, gobernador de Chihuahua y militante del mismo partido que ella, a quien acusa de persecución política y de intentar fabricarle delitos que no existen, como el señalamiento de supuesta complicidad con César Duarte o de pertenecer a una “nómina secreta”.

La hoy candidata del PAN y PRD a la gubernatura de Chihuahua, afirma que su relación con Javier Corral fue buena solo “por encimita”, pero se quebró en el momento en que ella hizo públicas sus aspiraciones por buscar la gubernatura

Al cuestionarle cómo lidia con las acusaciones de Javier Corral, María Eugenia Campos afirma que lo hace con mucha fortaleza y con la paz y tranquilidad que le da el saber que no existe nada malo, que hay un odio y una animadversión que no entiende el por qué tanto y a qué nivel.

“Lo ves ocupado mucho tiempo al señor gobernador en desprestigiarme, en deslegitimarme públicamente, en conferencias de prensa, en los medios de comunicación, cuando dices oye el estado necesita seguridad pública, necesita reactivación económica, necesita políticas públicas para el covid, y perder tanto tiempo en estas cosas, pero bueno (…) yo trabajo todos los días de frente, positiva, en paz, tranquila, sabiendo que los abogados y las instancias judiciales están llevando este tema”.

¿Hubo algo que quebró definitivamente esta relación y generó estos señalamientos por parte del gobernador? –se le pregunta a Maru-

“En el 2016 cuando fuimos a campaña, él era un caballero, amable. Se supone que él ya sabía que yo supuestamente tenía una relación de alianza y complicidad con César Duarte; en el 2018 también la relación fue cordial, fue un caballero, pero yo entiendo que al igual que en 2016, en 2018 él era muy amable porque necesitaba que una servidora ganara la reelección en Chihuahua para poderle dar el voto a Gustavo Madero para Senador, para que ganara en Chihuahua capital y fuera senador por primera minoría, y para que ganáramos cinco diputados locales en el Congreso del Estado y él pudiera seguir avanzando sus reformas en el Congreso estatal.

Sin embargo, la hoy aspirante a relevar a Javier Corral en la gubernatura dice estar segura que lo que rompió la relación con Javier Corral es porque en 2020 empezó a ser incómoda para él luego de expresar de manera pública su intención para ser candidata a la gubernatura, pues afirma que a raíz de eso “ya le fui incómoda, ya le estorbé”.

Acusaciones sin pruebas de Javier Corral

Maru afirma que las acusaciones que el gobernador y su gobierno le hacen son falsas y no existe ninguna prueba. “Esto es un tema mediático, esto es una persecución, esto es porque yo le estorbo al gobernador para ser candidata, pero eso con mayor razón me da a mi mucha fuerza para seguir trabajando y hacer lo que tengo qué hacer que es trabajar por los chihuahuenses de una u otra forma”.

La abanderada del PAN no descarta que Javier Corral le esté haciendo el trabajo sucio a Morena, incluso indica que “todo lleva a pensar eso, o le está haciendo el trabajo sucio a Morena o tiene mucho miedo, de plano. Lo que él habla como odio, es miedo porque tienen miedo que nos encontremos con algo en Gobierno del Estado cuando lleguemos. De otra cosa no se explica”.

Campos Galvan asegura no tener miedo de que el Gobierno federal extradite al exgobernador en plena campaña electoral y trate de aprovecharlo para golpearla mediáticamente.

“Que se lo traiga y que el señor cante ópera o cante lo que quiera. No tengo absolutamente nada. Otra vez, empezamos con la pregunta de cuál es la mentira más grande que he escuchado últimamente, la que te decía de que soy aliada, socia, cómplice de César Duarte, a ver dónde están mis propiedades con él, dónde están mis utilidades, dónde está el dinero que se supone que me dejó, es la mentira más grande”.

Al preguntarle si en algún momento fue amiga de César Duarte, Maru Campos dice que solo fueron compañeros.

“Fuimos compañeros diputados federales en la 60 legislatura, luego me tocó ser diputada local en su segunda parte de Gobierno del Estado, pero siempre una relación institucional como tienes una relación institucional con los priistas, con los perredistas, con los de Morena”.

Reconoce que para ejecutar políticas públicas se necesita de todos para gobernar y si se necesita ir al Congreso a hacer una reforma o una iniciativa, vas y te sientas con quien te tienes que sentar.

Pero sobre esas reuniones, Maru aclara algo: “Nunca en lo oscurito, yo siempre vi a César Duarte adentro, en el Congreso del Estado, en el recinto del Congreso en San Lázaro, nunca lo vi en una cena o una comida especial entre él y yo, siempre fue a la luz pública, y yo no tengo absolutamente nada de qué arrepentirme, mi vida ha sido pública, mis declaraciones patrimoniales, fiscales, mi 3 de 3, no tengo absolutamente nada de qué preocuparme”.