¿Más abrazos, no balazos? Si no pacifico a México no acreditaré a la 4T: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que si no logra pacificar a México en lo que queda de su sexenio, no podrá acreditar históricamente a su gobierno, la llamada Cuarta Transformación.

En la Mañanera de este jueves, AMLO detalló que durante su reunión con gobernadores electos y en funciones se abordó el tema de seguridad para seguir atendiendo la violencia que padecen varias regiones del país.

Tras asegurar que se ha logrado disminuir un 25% los delitos del fuero federal, el mandatario adelantó que se seguirá avanzando para pacificar a México, pues de no lograrlo no podrá acreditar su gobierno históricamente.

AMLO consideró que el problema de la violencia incluso representa un "desafío político", ya que sus adversarios se complacen de que las cifras no favorezcan a su administración.

Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno, es un desafío hasta político porque nuestros adversarios se frotan las manos", dijo AMLO.

En ese sentido, el mandatario destacó que a diferencia de los conservadores él está implementando una "estrategia distinta", como lo es atender las causas de raíz en lugar de recurrir a la "mano dura".

Señaló que sus predecesores "no fueron un buen ejemplo" e incluso "actuaron también como delincuentes", pues había una colusión entre el crimen organizado y las autoridades.

AMLO aprovechó para reiterar su estrategia de "abrazos, no balazos", cuya eficacia aseguró que demostrará, pues a su ver combatir la violencia con violencia sólo genera más violencia.

Se ríen, se burlan de que he dicho 'abrazos, no balazos', y vamos a demostrar que funciona, no soy partidario de la ley del talión, del 'diente por diente y ojo por ojo', porque no nos podemos quedar chimuelos todos y tuertos. La paz es fruto de la justicia, es un enfoque nuevo", manifestó el presidente.