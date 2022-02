"Más descaro y mentira": Vicente Fox arremete contra AMLO por su respuesta a Antony Blinken

México.- El expresidente Vicente Fox arremetió contra el presidente AMLO por su respuesta a Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, sobre la violencia contra periodistas en México.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox se mostró furioso contra AMLO por responderle a Blinken que "está mal informado" sobre el tema. Citando diversas respuestas que el presidente suele dar ante cuestionamientos contra su gobierno, como que tiene "otros datos" y "es culpa de los conservadores", el panista opinó que hay "más descaro y mentira" cada día en La Mañanera.

"No hay impunidad. No hay crímenes de estado" Yo tengo otros datos. Día con día en la tribuna de la mañanera hay más descaro y mentira..", escribió el exmandatario del PAN.

En otro tuit, Fox volvió a citar las polémicas respuestas de AMLO y opinó que éstas son "el resumen de cada Mañanera", mientras que México "se cae a pedazos" con la violencia cobrando vidas de gente inocente cada día.

"'Tengo otros datos', 'Está mal informado' y 'Es culpa de los conservadores'. Es el resumen de cada mañanera, cada que se le cuestiona al presidente, mientras el país se cae a pedazos y diario muere gente inocente", escribió Fox contra AMLO.

Imagen: Captura de Twitter

¿Qué le dijo AMLO a Anthony Blinken?

Las críticas de Vicente Fox se dan luego de que el presidente López Obrador cuestionó al secretario de Estado de USA por qué el gobierno de Joe Biden financia a opositores en México, en respuesta a las declaraciones de Blinken sobre la violencia contra periodistas.

Desde Palacio Nacional, AMLO aseguró que el asesinato de periodistas en México es algo lamentable, al tiempo que subrayó que existen mecanismos de protección y ahora sí se investiga y condena a los culpables, por lo que señaló que Anthony Blinken "está mal informado".

El presidente de México desvió luego el tema señalando el actuar de Estados Unidos ante otros países, pues sostiene que el país vecino no ha dejado de ser injerencista.

AMLO acusó que hay un fuerte vínculo entre los grupos conservadores de México con el gobierno estadounidense, por lo que pidió a Anthony Blinken aclarar por qué financian al grupo opositor de Claudio X. González, en referencia a la asociación civil de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un tema sobre el que ha insistido en numerosas ocasiones.

"Ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y que no actúe de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano", respondió AMLO al secretario de Estado de USA.