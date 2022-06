"Más estancamiento y más crisis": Loret de Mola acusa a AMLO de hundir la economía de México

"El gobierno de México no ha sido capaz de generar señales de confianza para promover la inversión", expuso Loret sobre la economía mexicana.

El periodista opositor relacionó al tercer punto con la guerra de Rusia y Ucrania , aunque admitió que "en esto de plano no tuvo nada que ver López Obrador". Lo cierto es que la invasión rusa ha provocado un aumento en los precios de los combustibles y de alimentos .

Carlos Loret señaló que en su intento de contener la inflación e l gobierno de AMLO "recurrió a la receta" de Carlos Salinas de Gortari , intentando llegar a un acuerdo con los empresarios para bajar los precios de la canasta básica, lo cual "ha sido un fracaso", ya que los precios no han dejado de subir .

"López Obrador decidió pasmarse y a diferencia de muchos países que redirigieron su presupuesto a programas de incentivos a empresas y empleados para que la caída económica no fuera tan dura, México no hizo nada. Caímos más que los demás y nos recuperamos menos ", aseveró el columnista.

Resaltó que, a diferencia de muchos otros países , AMLO "no hizo nada" para brindar apoyos o incentivos a las empresas y trabajadores ante el impacto económico de la pandemia, por lo que se perdieron 2.3 millones de empleos y se sumaron 4 millones de pobres al país.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.