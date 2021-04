"Más extrañes el camionetón que traen ellos": Rocha Moya ante acusaciones de excesos en campaña

Sinaloa.- Ante la denuncia que realizó la alianza ‘Va por Sinaloa’ (PRI-PAN-PRD) ante la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) donde señalaban un presunto exceso de gastos de campaña del candidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya señaló que esas situaciones únicamente tienen la intención de distraerlo y no tiene ningún sentido.

No le causa ninguna preocupación esa situación porque él está seguro de no haber hecho nada fuera de la ley.

Me puede causar más extrañes el camionetón que traen ellos, pero yo no me ocupo de eso, yo quiero ganar con votos y hacer la campaña que tiene que hacer” señaló el candidato a la gubernatura.