¡Más fuerte que nunca! AMLO se luce en partido de beisbol (VIDEO)

México.- Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como es su costumbre, jugó un partido de béisbol, su deporte predilecto que suele practicar con bastante frecuencia.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, el titular del Poder Ejecutivo Federal subió un video donde se le ve bateando en un partido del llamado "deporte rey", donde también figuró el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

"Jugué cinco entradas; bateé tres de tres. Un toque de bola por la raya, dos hits, produje carrera; me impulsó para anotar el general Sandoval. Sin presumir, no lucimos mal, tiramos la polilla y no hubo lesiones", escribió el mandatario en sus redes sociales en la publicación donde adjuntó la grabación de una parte del partido que jugó la tarde de este miércoles.

En este sentido, el presidente López Obrador presumió que, en total, de las tres veces que le tocó tener el bat en la mano, hizo un toque de bola por la raya, así como dos hits y una carrera.

En este tenor, el mandatario federal hizo hincapié en que, sin presumir, no jugó tan mal el partido de béisbol que disputó este día, al tiempo que dio a conocer que no resultó con ninguna lesión a consecuencia del movimiento que hizo jugando al deporte rey.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado que él practica béisbol por recomendaciones médicas tras que sufriera un infarto años atrás, razón por la que le han recomendado hacer ejercicio.

Fue en enero del presente año cuando el presidente López Obrador ingresó al hospital de la Sedena de la Ciudad de México a fin de que le fuera practicada una revisión médica de rutina, en la cual se le sometió a un cateterismo cardíaco.

Sobre el procedimiento que se le practicó al jefe de Estado mexicano, la Secretaría de Gobernación (Segob) refirió que, como resultado del mismo, se pudo concluir que el corazón del mandatario federal se encuentra en óptimo estado de salud.

"En este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del señor presidente sanos y funcionando adecuadamente", informó la dependencia encabezada por Adán Augusto López Hernández.