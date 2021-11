"Más vale tarde que nunca": Ricardo Anaya celebra reunión de AMLO con presidentes de USA y Canadá

"Nuestro futuro está en ver hacia el futuro y no regresar al pasado ; está en voltear hacia arriba, acelerando nuestra integración con la economía más grande del mundo. En casi todo Estados Unidos el salario mínimo equivale a unos mil 600 pesos diarios. Hacia allá tenemos que voltear. El camino no es imitar a Cuba o a Venezuela , países que han sido condenados a la pobreza por gobiernos impresentables", aseveró Anaya.

